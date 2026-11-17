Digitalizált ellenőrzéssel válhat hatékonyabbá a magyar parkolási rendszer – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, ami azt jelentené, hogy többé nem járnák gyalogosan bliccelők után kutatva a települések utcáit az ellenőrök. Ezzel az önkormányzatok jelentős kiadást takaríthatnak meg, amit a miniszter szerint az utak felújítására lehetne fordítani. Amennyiben a javaslatból jogszabály lesz, az utcákon köröző rendszámfelismerő kamerás autókból lehet majd ellenőrizni, hogy a parkoló járművekre fizettek-e a díjat, és a múlté lenne az ablaktörlőlapát alá elhelyezett piros vagy kék mikuláscsomag is.

Fotó: Mediaworks archív

Helyette elektronikus úton (feltehetően a DÁP-on) vagy postai levélben értesítenék a jármű üzemtartóját a bírságról. Egyelőre nincs információ arról, hogy milyen elvek alapján döntenének a digitális és a papíralapú értesítés között, ugyanakkor Vitézy Dávid az ügymenetet az autópályák pótdíjazási gyakorlatához hasonlította. A bevezetés tervezett menetrendéről sem tudunk semmit, vagyis kérdés, hogy esetlegesen egy budapesti próbaprojekttel indulna-e az új rendszer, avagy az ország összes parkolóövezettel rendelkező települése rögtön megkapná-e az átállás lehetőségét. További kérdés, hogy akkor is lesz-e pótdíj, ha ül valaki a parkoló autóban?

Forrás: MW

Némi támpontot adhat számos európai ország gyakorlata, a szomszédos államok közül például már Ausztria és Szlovákia egyes városaiban is működik szkennerautós rendszer. Ott az ANPR kamerával felszerelt önkormányzati jármű lassú haladás közben lefotózza a parkoló autók rendszámát (közben adatvédelmi okból automatikusan kitakarja az emberek arcát), majd összeveti a díjfizetési adatbázissal. Ha hiányosságot tapasztal, akkor is csak az 5-10 perccel későbbi második körben továbbítja az adatokat a központba, ahol a bírság kiküldése előtt emberi operátor (vagy AI) ellenőrzi a felvételt. Tehát a rendszer biztosít némi türelmi időt, és igyekszik minimalizálni a nem jogszerűen kiszabott büntetéseket, de így is akadnak vitás esetek.