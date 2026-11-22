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Közzétette legfrissebb elemzését a Használtautó.hu, melyből fény derül arra, hogy a piacvezető hirdetési oldalon mely 6000 kilométer futásteljesítményű (újként vagy bemutatóautóként eladásra kínált) típusok iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Általánosságban elmondható, hogy az idei év első tíz hónapjában a kínálat 10 százalékkal, míg a kereslet 17-tel nőtt, amiben minden bizonnyal az is szerepet látszott, hogy ebben az időszakban az egy évvel korábbi méréshez képest – dacolva az inflációval - 3 százalékkal csökkent a meghirdetett újszerű autók átlagára, ez az összeg most egészen pontosan 15,2 millió forintot tesz ki. Ha azonban megnézzük a tíz legnépszerűbb típust, egyetlen kakukktojás, a némi meglepetésre sokak által (talán reexport szándék miatt) megtekintett Mercedes G-osztály hirdetéseit kivéve racionális ajánlatokat fedezhetünk fel, sokszor igen jelentős kereskedői árkedvezménnyel.

Fotó: Használtautó.hu

Újszerű slágerlista

Érdekes módon a tavalyihoz képest csökkent az érdeklődés az esztergomi gyártású Suzuki S-Cross-ra (4. helyezés), viszont nőtt a 2015 óta gyártásban lévő, tehát nem éppen a legutolsó divatot követő Vitarára (2. helyezés). A képzeletbeli bronzérmet ezúttal a Kia Sportage érdemelte ki, melynek hirdetéseire 58 százalékkal többen voltak kíváncsiak, mint a 2025-ös év hasonló időszakában. Sokak meglepetésére az első helyezést a tavaly még a hetedik Nissan Qashqai hódította el 5800 érdeklődéssel, bizonyára a komoly akcióknak is köszönhetően, hiszen az átlagára 11,5-ről 10,5 millió forintra csökkent. Jól mutatja az átalakuló vásárlói szokásokat, hogy két kínai autómárka, a Chery és az Omoda egy-egy modellje is bekerült a top 10-be. „Ahol a hirdetett ár lejjebb ment, ott az érdeklődés is gyorsan felzárkózott, ezt a Nissan Qashqai és a Kia Sportage példája is mutatja” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.