Úszni is tudó autóval csábítanák el a Rolls-Royce vevőit a kínaiak!

Fotó: BYD

A BYD Yangwang nevű prémium almárkája mozgalmas héten van túl. Miután egy sorozatgyártású autóval sebesség-világrekordot állított fel, bemutatta új luxuslimuzinját is, amellyel a Rolls-Royce Phantomtól szeretne vásárlókat elcsábítani. Természetesen elektromos hajtású az Altior (ami latinul azt jelenti, hogy magasabb), amely négy villanymotorral, két hűtőszekrénnyel és 39 hangszóróval büszkélkedhet, a belterét pedig valódi fa, bőr, polírozott alumínium, jáde kő és selyem is díszíti.

Az Abu-Dzabiban bemutatott, mindössze három év alatt kifejlesztett, impozáns szedán tervezésénél az ősi kínai „ding” – egy erővel és méltósággal társított, szertartási célokat szolgáló bronzedény – szolgált inspirációként. Nem nevezhető kicsinek a legújabb Yangwang, a hossza 5,6, szélessége 2,03, magassága pedig 1,59 méter, amihez 3,5 méteres tengelytáv tartozik, 21 colos, polírozott kerekekkel. Valamivel hosszabb tehát, mint a normál tengelytávú Phantom, az oldalán egy Rolls-Royce-ra emlékeztető díszvonal fut végig, bár azt nem tudni, hogy ezt is kézzel húzta-e egy mester, mint a goodwoodi gyárban.

Fotó: BYD

A tekintélyt parancsoló hűtőmaszk egyedileg polírozott elemekből áll, amelyeket úgy rendeztek el, hogy a ráeső fényviszonyoktól függően változtassák a mintázatukat. Amikor a tulajdonos közeledik, tizenkét elem kezd el forogni a fényszórókban, és egymás után felvillanni egy gondosan kidolgozott koreográfia szerint. Elöl 80, hátul pedig 90 fokos szögben nyílnak a hatalmas ajtók, természetesen automatikusan, villanymotorral. A hátsó, menetiránnyal ellentétesen nyíló „öngyilkos” ajtók megkönnyítik a ki- és beszállást. Még esernyőket is elrejtettek bennük, amit szintén a Rolls-Royce-tól lestek el.

Szembe menve a kínai villanyautók körében megfigyelhető, a teljes körű digitalizációra és a minimalista műszerfalakra építő trenddel, az Altior számos fizikai gombbal és kapcsolóval rendelkezik – igaz, ezek mellett egy teljes szélességű, a Mercedes Hyperscreenjére emlékeztető érintőképernyő is helyet kapott benne. Sárga jáde követ használtak a szellőzőnyílásoknál, a kárpitozás pedig a hagyományos szucsoui hímzést ötvözi precíziós perforációval. A szétválasztott selyemszálak felhőmintákat rajzolnak ki, amelyeket a perforált részeken megjelenő felhő- és villámmotívumok egészítenek ki. Az utastér 11 pontján összesen 48 díszítőelem kapott helyet. Állítólag a mérnökök kis kalapácsokkal ütögették a fém kapcsolókat, hogy összehasonlítsák a hangjukat.