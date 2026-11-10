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Magyar Péter már Merznek is sok volt – videón a kínos pillanat

autós hír

Úszni is tudó autóval csábítanák el a Rolls-Royce vevőit a kínaiak!

3 órája
Olvasási idő: 9 perc
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A BYD zászlóshajóját nem V12-es benzines, hanem négy villanymotor hajtja földön – és vízen is.
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autós hírRolls-RoyceYangWangkínai autóBYDluxusautó
Yangwang Altior
Fotó: BYD

A BYD Yangwang nevű prémium almárkája mozgalmas héten van túl. Miután egy sorozatgyártású autóval sebesség-világrekordot állított fel, bemutatta új luxuslimuzinját is, amellyel a Rolls-Royce Phantomtól szeretne vásárlókat elcsábítani. Természetesen elektromos hajtású az Altior (ami latinul azt jelenti, hogy magasabb), amely négy villanymotorral, két hűtőszekrénnyel és 39 hangszóróval büszkélkedhet, a belterét pedig valódi fa, bőr, polírozott alumínium, jáde kő és selyem is díszíti. 

Az Abu-Dzabiban bemutatott, mindössze három év alatt kifejlesztett, impozáns szedán tervezésénél az ősi kínai „ding” – egy erővel és méltósággal társított, szertartási célokat szolgáló bronzedény – szolgált inspirációként. Nem nevezhető kicsinek a legújabb Yangwang, a hossza 5,6, szélessége 2,03, magassága pedig 1,59 méter, amihez 3,5 méteres tengelytáv tartozik, 21 colos, polírozott kerekekkel. Valamivel hosszabb tehát, mint a normál tengelytávú Phantom, az oldalán egy Rolls-Royce-ra emlékeztető díszvonal fut végig, bár azt nem tudni, hogy ezt is kézzel húzta-e egy mester, mint a goodwoodi gyárban.

Yangwang Altior
Fotó: BYD

A tekintélyt parancsoló hűtőmaszk egyedileg polírozott elemekből áll, amelyeket úgy rendeztek el, hogy a ráeső fényviszonyoktól függően változtassák a mintázatukat. Amikor a tulajdonos közeledik, tizenkét elem kezd el forogni a fényszórókban, és egymás után felvillanni egy gondosan kidolgozott koreográfia szerint. Elöl 80, hátul pedig 90 fokos szögben nyílnak a hatalmas ajtók, természetesen automatikusan, villanymotorral. A hátsó, menetiránnyal ellentétesen nyíló „öngyilkos” ajtók megkönnyítik a ki- és beszállást. Még esernyőket is elrejtettek bennük, amit szintén a Rolls-Royce-tól lestek el.

Szembe menve a kínai villanyautók körében megfigyelhető, a teljes körű digitalizációra és a minimalista műszerfalakra építő trenddel, az Altior számos fizikai gombbal és kapcsolóval rendelkezik – igaz, ezek mellett egy teljes szélességű, a Mercedes Hyperscreenjére emlékeztető érintőképernyő is helyet kapott benne. Sárga jáde követ használtak a szellőzőnyílásoknál, a kárpitozás pedig a hagyományos szucsoui hímzést ötvözi precíziós perforációval. A szétválasztott selyemszálak felhőmintákat rajzolnak ki, amelyeket a perforált részeken megjelenő felhő- és villámmotívumok egészítenek ki. Az utastér 11 pontján összesen 48 díszítőelem kapott helyet. Állítólag a mérnökök kis kalapácsokkal ütögették a fém kapcsolókat, hogy összehasonlítsák a hangjukat.

Yangwang Altior
Fotó: BYD

Valódi, fél-anilin bőrkárpitozás, vastag, gyapjúból készült padlószőnyegek és természetes fa díszítőelemek teszik teljessé a képet. A hátul ülők különálló, repülőgép-stílusú, „zéró gravitációs” ülésekben foglalhatnak helyet, amelyek mechanikus masszázsrendszerét négy darab, gömb alakú masszázsfej alkotja. A kényelmet az 1,2 méteres hátsó lábtér mellett egy relaxációs üzemmód fokozza: egyetlen gombnyomásra az ülések hátradőlnek, a lábtámaszok felemelkednek, a napellenző rolók lehúzódnak, a hangulatvilágítás pedig lágyabbá válik. Természetesen a relax-program része a masszázs- és az illatosítás is.

A 39 hangszórós audiorendszer magashang-sugárzói indításakor kiemelkednek és elfordulnak. A szórakoztatásról még egy motorosan mozgatható, 21,4 colos, mennyezetre szerelt házimozi-képernyő gondoskodik, a frissítőkről pedig két hűtőszekrény, melyek közül a hátsó 5,5 literes, és képes melegítésre is. A kocsi méretéhez képest átlagos nagyságú a csomagtér, amely „csak” 532 literes.

Yangwang Altior
Fotó: BYD

Négy, egymástól függetlenül vezérelt villanymotor gondoskodik a kínai luxuslimuzin mozgatásáról, ami lehetővé teszi, hogy a vezérlőrendszer másodpercenként több mint százszor szabályozza a nyomatékot az egyes kerekeken. Egyelőre titkosak a teljesítményadatok, ám nem lepődnénk meg, ha a rendszerteljesítmény meghaladná az 1000 lóerőt.

Az Altior különleges képességeit már ismerhetjük a Yangwang U8 szuperterepjáróból, például a helyben megfordulást (ún. tankforduló), valamint a vészhelyzeti úszást, amely után vélhetően minden alkalommal átvizsgálásra kell menni egy márkaszervizbe. A teljesen aktív DiSus felfüggesztés kamerával pásztázza az utat, és valós időben hajt végre korrekciókat, hogy megóvja az utasokat a rázkódásoktól, valamint a kanyarodás, fékezés és gyorsítás közben fellépő nemkívánatos karosszériamozgásoktól. Több mint 1000 kilométeres hatótávot ígér a BYD, ám mivel ez az adat a kínai CLTC-ciklus – amely meglehetősen megengedő – alapján született, a nálunk használt WLTP-szabvány szerinti érték ennél jóval kisebb, 7-800 km között lehet.

Yangwang Altior
Fotó: BYD

Stella Li, a BYD alelnöke korábban arról beszélt, hogy a Yangwang márka 2028-ban jelenhet meg Európában, ám egyelőre kérdéses, hogy a Yangwang Altior is része lesz-e az itteni kínálatnak. Ez lenne az első ultra-luxus elektromos limuzin a piacon (a Rolls-Royce Spectre ugyanis kétajtós kupé), és minden bizonnyal az egyik legnagyobb autó, amelyet valaha az öreg kontinensen értékesítettek. Kínában az Altior árlistája 2,08 millió jüannál – a jelenlegi árfolyamon számítva körülbelül 101,13 millió forint – kezdődik, vagyis nagyjából 30 százalékkal olcsóbb, mint egy Phantom.

Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Yangwang Altior
Galéria: Íme, a Rolls-Royce Phantom kínai kihívója
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Íme, a Rolls-Royce Phantom kínai kihívója

 

 

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