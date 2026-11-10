Úszni is tudó autóval csábítanák el a Rolls-Royce vevőit a kínaiak!

A BYD Yangwang nevű prémium almárkája mozgalmas héten van túl. Miután egy sorozatgyártású autóval sebesség-világrekordot állított fel, bemutatta új luxuslimuzinját is, amellyel a Rolls-Royce Phantomtól szeretne vásárlókat elcsábítani. Természetesen elektromos hajtású az Altior (ami latinul azt jelenti, hogy magasabb), amely négy villanymotorral, két hűtőszekrénnyel és 39 hangszóróval büszkélkedhet, a belterét pedig valódi fa, bőr, polírozott alumínium, jáde kő és selyem is díszíti.
Az Abu-Dzabiban bemutatott, mindössze három év alatt kifejlesztett, impozáns szedán tervezésénél az ősi kínai „ding” – egy erővel és méltósággal társított, szertartási célokat szolgáló bronzedény – szolgált inspirációként. Nem nevezhető kicsinek a legújabb Yangwang, a hossza 5,6, szélessége 2,03, magassága pedig 1,59 méter, amihez 3,5 méteres tengelytáv tartozik, 21 colos, polírozott kerekekkel. Valamivel hosszabb tehát, mint a normál tengelytávú Phantom, az oldalán egy Rolls-Royce-ra emlékeztető díszvonal fut végig, bár azt nem tudni, hogy ezt is kézzel húzta-e egy mester, mint a goodwoodi gyárban.
A tekintélyt parancsoló hűtőmaszk egyedileg polírozott elemekből áll, amelyeket úgy rendeztek el, hogy a ráeső fényviszonyoktól függően változtassák a mintázatukat. Amikor a tulajdonos közeledik, tizenkét elem kezd el forogni a fényszórókban, és egymás után felvillanni egy gondosan kidolgozott koreográfia szerint. Elöl 80, hátul pedig 90 fokos szögben nyílnak a hatalmas ajtók, természetesen automatikusan, villanymotorral. A hátsó, menetiránnyal ellentétesen nyíló „öngyilkos” ajtók megkönnyítik a ki- és beszállást. Még esernyőket is elrejtettek bennük, amit szintén a Rolls-Royce-tól lestek el.
Szembe menve a kínai villanyautók körében megfigyelhető, a teljes körű digitalizációra és a minimalista műszerfalakra építő trenddel, az Altior számos fizikai gombbal és kapcsolóval rendelkezik – igaz, ezek mellett egy teljes szélességű, a Mercedes Hyperscreenjére emlékeztető érintőképernyő is helyet kapott benne. Sárga jáde követ használtak a szellőzőnyílásoknál, a kárpitozás pedig a hagyományos szucsoui hímzést ötvözi precíziós perforációval. A szétválasztott selyemszálak felhőmintákat rajzolnak ki, amelyeket a perforált részeken megjelenő felhő- és villámmotívumok egészítenek ki. Az utastér 11 pontján összesen 48 díszítőelem kapott helyet. Állítólag a mérnökök kis kalapácsokkal ütögették a fém kapcsolókat, hogy összehasonlítsák a hangjukat.
Valódi, fél-anilin bőrkárpitozás, vastag, gyapjúból készült padlószőnyegek és természetes fa díszítőelemek teszik teljessé a képet. A hátul ülők különálló, repülőgép-stílusú, „zéró gravitációs” ülésekben foglalhatnak helyet, amelyek mechanikus masszázsrendszerét négy darab, gömb alakú masszázsfej alkotja. A kényelmet az 1,2 méteres hátsó lábtér mellett egy relaxációs üzemmód fokozza: egyetlen gombnyomásra az ülések hátradőlnek, a lábtámaszok felemelkednek, a napellenző rolók lehúzódnak, a hangulatvilágítás pedig lágyabbá válik. Természetesen a relax-program része a masszázs- és az illatosítás is.
A 39 hangszórós audiorendszer magashang-sugárzói indításakor kiemelkednek és elfordulnak. A szórakoztatásról még egy motorosan mozgatható, 21,4 colos, mennyezetre szerelt házimozi-képernyő gondoskodik, a frissítőkről pedig két hűtőszekrény, melyek közül a hátsó 5,5 literes, és képes melegítésre is. A kocsi méretéhez képest átlagos nagyságú a csomagtér, amely „csak” 532 literes.
Négy, egymástól függetlenül vezérelt villanymotor gondoskodik a kínai luxuslimuzin mozgatásáról, ami lehetővé teszi, hogy a vezérlőrendszer másodpercenként több mint százszor szabályozza a nyomatékot az egyes kerekeken. Egyelőre titkosak a teljesítményadatok, ám nem lepődnénk meg, ha a rendszerteljesítmény meghaladná az 1000 lóerőt.
Az Altior különleges képességeit már ismerhetjük a Yangwang U8 szuperterepjáróból, például a helyben megfordulást (ún. tankforduló), valamint a vészhelyzeti úszást, amely után vélhetően minden alkalommal átvizsgálásra kell menni egy márkaszervizbe. A teljesen aktív DiSus felfüggesztés kamerával pásztázza az utat, és valós időben hajt végre korrekciókat, hogy megóvja az utasokat a rázkódásoktól, valamint a kanyarodás, fékezés és gyorsítás közben fellépő nemkívánatos karosszériamozgásoktól. Több mint 1000 kilométeres hatótávot ígér a BYD, ám mivel ez az adat a kínai CLTC-ciklus – amely meglehetősen megengedő – alapján született, a nálunk használt WLTP-szabvány szerinti érték ennél jóval kisebb, 7-800 km között lehet.
Stella Li, a BYD alelnöke korábban arról beszélt, hogy a Yangwang márka 2028-ban jelenhet meg Európában, ám egyelőre kérdéses, hogy a Yangwang Altior is része lesz-e az itteni kínálatnak. Ez lenne az első ultra-luxus elektromos limuzin a piacon (a Rolls-Royce Spectre ugyanis kétajtós kupé), és minden bizonnyal az egyik legnagyobb autó, amelyet valaha az öreg kontinensen értékesítettek. Kínában az Altior árlistája 2,08 millió jüannál – a jelenlegi árfolyamon számítva körülbelül 101,13 millió forint – kezdődik, vagyis nagyjából 30 százalékkal olcsóbb, mint egy Phantom.