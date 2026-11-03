Vadonatúj MOL-üzemanyaggal járja egy autóbusz Budapest utcáit

Magyarország tömegközlekedésében egyáltalán nem ismeretlenek a CNG (sűrített földgáz) hajtású autóbuszok, egy időben még a legendás Ikarus 200-as sorozat egyes példányai is hatalmas tartályokkal a tetőn járták egyes városok, többek közt Szeged utcáit. Budapesten napjainkban is közlekednek gázüzemű buszok, melyeknek fontos szerepük van a dízelek és az elektromos járművek (illetve a trolik) közti, relatív kedvező árú megoldásként csökkentve a károsanyag-kibocsátást. Ugyanakkor e technológia mérlegén is lehet még javítani azzal, hogyha a hagyományos sűrített földgáz helyett megújuló BioCNG-t használnak a járművek hajtására.

Fotó: BKV Zrt.

Most – Budapest történetében először - ilyen kísérleti projektet indít el a BKV és a BKK egy fővárosi vonalon, amit az tesz lehetővé, hogy a MOL október 14-én megnyitotta az első hazai biogázüzemét Szarvason. Ez a létesítmény évente több mint 7 millió köbméter (elsősorban szerves hulladékokból előállított) BioCNG előállítására képes, az újfajta üzemanyag pedig első budapesti tesztüzemében egy Iveco autóbuszt fog hajtani. November 3-án és 4-én utasként bárki kipróbálhatja a különleges járművet a 132E vonalán jegy vagy bérlet nélkül is, a BioCNG technológia meghonosodásáról pedig az első tapasztalatok alapján fognak dönteni.