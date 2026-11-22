2024 decemberében egy forgalmas, többsávos belvárosi kereszteződésben a vádlott túlságosan nagy ívben és gyorsan vett be egy kanyart Szegeden, így a külső sávban parkoló autókat csak későn észlelte. Az ütközés elkerülése érdekében egy hirtelen manőverrel túlkormányozta a Toyota Avenist. Emiatt felugratott az úton kialakított villamosperonra, és annak korlátját kidöntve az ott várakozóknak ütközött, egyiküket a sínekre is rálökve.

Ketten sérültek meg, egyikük súlyos, másikuk könnyű sérüléseket szenvedett. Csak a véletlenen múlt, hogy további személyeket nem talált el az autó. A Szegedi Járási Ügyészség a vádlottat közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a férfit, ügyében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.