Törvényszerű, hogy a 20-30 fok közötti hőmérsékletnél optimálisan működő lítium-ion akkumulátorok a hideg időjárásban – az aktív termomenedzsment dacára is – gyorsabban merülnek, ugyanis 10 fok alatt lelassulnak a telepben a kémiai folyamatok és megnő a belső ellenállás. Így parkolás közben is gyorsabban merül az akku, menet közben pedig (különösen sztrádán) tovább nyirbálja a hatótávot a sűrű hideg levegő miatt megnövekvő légellenállás, nem is beszélve a téli gumik, illetve havas-latyakos utak miatt sokkal több energiát felemésztő gördülésről. Most a lemerült villanyautók asszisztencia szolgálgatásával is foglalkozó Redion cég összegyűjtött néhány tanácsot, amivel mérsékelhető az akkukapacitás gyors csökkenése.

Szánjuk pár percet a villanyautó előfűtésére! Fotó: Unsplash/Yannik Zimmermann

Szánjuk pár percet a villanyautó előfűtésére!

Amikor hidegre fordul az idő, érdemes pár perccel előbb elindulni, hogy az utasteret kellően előfűtsük, a szélvédőket pedig jégmentesítsük - lehetőleg még akkor, amikor az autó töltőn van. Mindez még kényelmesebb, ha programozható vagy telefonos alkalmazásból távvezérelhető a kocsi szellőzőrendszere, ami egyébként sok modellnél az akku előkondicionálásával is összekapcsolódik. Persze a legjobb megoldás az, ha garázsban parkolunk.

Ne utazzunk jégveremben, de szaunában sem!

Különösen az elindulás utáni percekben javasolt az ülés- és kormányfűtés használata, mert ezek sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mintha a teljes utastér levegőjét azonnal nagyon melegre felfűtenénk az akkuról. Hasznos lehet időnként bekapcsolni a belsőlevegő-keringetést is, maga a hatékonysági kérdés pedig sokszor már az autóvásárlás előtt eldől: a hőszivattyús rendszerek jobban gazdálkodnak az energiával, sőt, már kiegészítő infrapanelek is előfordulnak.

Fotó: Unsplash/Juice

Rendszeresen ellenőrizzük a guminyomást!

Hűvös időben csökken a gumiabroncsok nyomása, ami növeli a gördülési ellenállást, ez pedig a hatótávot is negatívan befolyásolhatja. Érdemes rendszeren ellenőrizni a légnyomást (ami a TMPS rendszereknél könnyen lehívható menüből), és ha szükséges, utánfújni. Az sem véletlen, hogy a villanyautó-gyártók csökkentett ellenállású EV gumikat szoktak használni a gyári kiszállításnál, ha ezek tapadását megfelelőnek tartjuk, ilyeneket válasszunk cserénél is.