Európában a 2026 első három hónapjában elképesztő mértékben, 48,5 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) adatai szerint, ami a gyorsan növekvő és – nem kis részben a kínai márkák térnyerése miatt – egyre kedvezőbb árszintet elérő kínálatnak, illetve egyes tagállamok bőkezű dotációjának köszönhető. Magyarországon a növekedés ennél szerényebb ütemű volt a 30,1 százalékos értékkel, de így is rekordot döntött a zöld rendszámos villanyautók értékesítése, akárcsak az összes hajtástípusú személygépkocsi között elért 9,6 százalékos részesedése. EU-s átlagban már 22,7 százalékos szeletet hasítanak ki a piaci tortából, tehát a technológia terjedése gyors ütemű, és ezt már az egyre inkább domináns céges flották átállása is egyre inkább elősegíti.

Villanyautós jövőkép Fotó: Schneider Electric

Villanyautós jövőkép

De vajon tartja a lépést a töltőinfrastruktúra az elektromos hajtású járművek gyors terjedésével? Részben igen, hiszen mint a Transport and Enviroment jelentéséből kiderül, tavaly év végén már 1,1 millió töltőpont működött az Európai Unióban, ami ötszöröse a 2020-as értéknek. Idén júniusban az uniós közút-törzshálózat 79 százaléka teljesítette azt a célt, hogy 60 kilométerenként elérhető legyen gyorstöltés, ám mindez az igények növekedéséhez még mindig nem tűnik elegendőnek. Ezért a hazánkban is gyártóegységgel rendelkező Schneider Electric energia-technológiai vállalat szorgalmazza, hogy az oszlopok telepítése mellett a villamoshálózat fejlesztése is élvezzen prioritást, az e-autókat üzemeltető cégek pedig komplex stratégiával alakítsák ki telephelyükön a töltőállomásokat.