Különös események kavarták fel a nádudvariak életét, amikor tényleg a lóerők kordában tartása adott megoldhatatlan feladatot. A térfigyelő kamera által rögzített balesetben szerencsére sem a lovak, sem a szekéren ülők nem sérültek meg, amikor a fogat egy póznának ütközött.

Villanyoszlop kontra büntetés

Az igazoltatáskor azonban kiderült, hogy a 25 éves férfinak hajtási engedélye sosem volt, ezért a rendőrök a helyszínen 65 ezer forint bírságot szabtak ki neki.