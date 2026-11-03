Visszatértek a vad 90-es évek: gázolajat loptak egy pápai buszból!

Üzemanyaglopásról érkezett bejelentés október 29-én éjjel a Veszprém megyei rendőrségre a Pápai járás egyik településéről, ahol a telephely biztonsági őrei észrevették, hogy egy férfi gumitömlővel gázolajat enged le műanyag kannákba az autóbusz tankjából. Sokan joggal gondolhatják, hogy a vadkapitalista idők hírhedt módszere a múlté a GPS-nyomkövetők, a szondás üzemanyagszintmérők és a Volán-társaságok normafogyasztás alatt teljesítő sofőröket bónusszal jutalmazó megoldások miatt, de ez élet olykor rácáfol a naiv feltételezésekre.

Fotó: Veszprém megyei rendőrség

Kiderült ugyanis a rendőrség vizsgálatánál, hogy az elkövető már évek óta rendszeresen (természetesen engedély nélkül) dézsmálja a gázolajat az autóbuszból, több százezer forintot meghaladó kárt okozva, és a naftát saját célokra használja fel - bár a részletekre nem tér ki a közlemény, feltehetően a saját dízel autójába fejtette át. De pontosan ki volt a férfi, és hogyan jutott be a telephelyre? Nos, a 66 éves elkövető Pápa környékén lakik, és mint azt bizonyára már sokan megtippelték, nem más, mint a busz sofőrje.