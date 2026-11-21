Nemsokára megérkeznek a magyar kereskedésekbe is a Volkswagen T-Roc öntöltő hibrid hajtással szerelt példányai, amelyek a dízel hiányára jelentenek megoldást. Hamarosan azonban tovább bővül a kompakt szabadidő-autó kínálata, hiszen a másik végletet jelentő T-Roc R is bemutatkozott. Itt debütál a 2,0 literes turbómotor nagy teljesítményű lágyhibrid változata, amely nemsokára a többi R-modellbe is bekerül.

Nagyobb vezetési élményt nyújt az Euro 7-hez igazított Volkswagen T-Roc R

Fotó: Volkswagen AG

A blokk kivételével új a Volkswagen R 2,0 literes turbómotorja

Az EA888 evo 5-ös négyhengeres turbómotor a 48 voltos lágyhibrid segítség mellett elektromos légsűrítőt is kapott. Papíron a teljesítmény változatlanul 333 lóerő és 420 Nm, azonban különösen az alacsonyabb fordulatszám tartományban jobb gázreakciókra számíthat a sofőr. Alapfelszerelés az R Performance 4Motion összkerékhajtás, amely hátul oldalanként tudja irányítani a nyomaték eloszlását, az elektronikus vezérlés jóvoltából Drift-üzemmód is van. A hétfokozatú DSG-váltóval és a rajtautomatikával könnyen reprodukálható az ígért 5,0 másodperces 0-100 km/óra sprint, a megfelelő komfortról és vezethetőségről a széria elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás gondoskodik. A szabványos fogyasztás 8,3-7,9 l/100 km.

Fotó: Volkswagen AG

Dedikált R, azaz Race kapcsoló van a sportkormányon, amivel a sofőr rögtön a legvadabb állásba tudja kapcsolni a Volkswagen T-Roc R-t, menüből lehet választani a már említett Drift-módot, de van kifejezetten versenypályára (jelen esetben Nürburgring Nordschleife) hangolt üzemmód is. Felárat kell fizetni a négy csőben végződő Akrapovic kipufogóért, ahogy a széria 19 colos alufelnik helyére kerülő 20 colos kovácsolt alufelnikért is. Versenysportot idéző motorindítás is van: ha legalább 1,5 másodpercig nyomja az ember az indítógombot, és csak ezt követően lép a fékre, a benzinmotor 3000/perces fordulaton kel életre a normál alapjárat helyett. Németországban 59 995 eurós áron rendelhető a T-Roc forró változata, ami így 3840 euróval drágább a - még - nem hibrid Golf R-nél.

