Olyan autótípusok jönnek a Volkswagennél, amire még nem volt példa

Csak beadta a derekát a Volkswagen, és a korábban felesleges/átléphető lépcsőfoknak tartott öntöltő hibrid hajtást készített. Elsődleges ok, hogy nagyon sok olyan vásárló van, aki nem tudja megoldani az otthoni – olcsó – töltést, neki is kell élhető alternatíva. Másodlagos ok, hogy az Euro 7 miatt a dízel megdrágul, csak nagyobb méretű autókban marad életképes alternatíva az alacsony fogyasztást keresőknek.

136 és 170 lóerős teljesítménnyel kínálja a Volkswagen az új öntöltő hibrid hajtást

Fotó: Lővei Gergely

Bevált megoldást választott a Volkswagen

Műszakilag a legegyszerűbb megoldást választották, amit szabadalmi díjak megfizetése nélkül meg lehet csinálni. A belső égésű motor egy áttételen keresztül (2,42:1, ami valahol a hagyományos 5-6. fokozat között van) képes hajtani a kerekeket, a 60 km/óra alatti tartományban kizárólag a villanymotor hajt – ami nagyobb tempónál segíti a benzinmotort. Szándékosan lemondtak a 2-4 fokozatú váltóról, az csak bonyolítaná és nehezítené a hajtóegységet, és nem hozna érdemi előnyt fogyasztásban. A konkurenciánál jellemzően a középkategóriás modellekben használják azokat, a Volkswagen hasonló modelljeiben marad a hatfokozatú DSG-váltót használó plug-in hibrid hajtás. Utóbbiból érkezik a csomagtérpadló alatt elhelyezett benzintank, az akkumulátor kerül a hátsó ülés alá. Egy bruttó 1,6 kWh kapacitású folyadékhűtésű egységet használnak, aminek 640 W a hasznos kapacitása és 44 kW a teljesítményleadása. Különösen hosszú élettartamra terveznek, hiszen amikor majd beindul a degradáció, egy jó ideig még meglesz a nettó kapacitás.

Két változatban készül a Volkswagen konszern öntöltő hibrid hajtása, a 136 LE/288 Nm-es mellett 170 LE/310 Nm rendszerteljesítmény választható, az eltérés az 1,5 literes turbómotorban van. Kifejezetten a hibrid hajtáshoz igazították az evo2-es blokkot, Miller-ciklusra tértek át és 4500/perc a maximális fordulatszám. Ezt egyébként nem éri el a blokk, maximális ideális üzemi fordulata (amikor még jó hatásfokkal megvan a maximális teljesítmény) 4300/perc. Sokat dolgoztak a mérnökök a villanyautós vezetési élményen, nem érezni, mikor hajt közvetlenül a benzines és mikor megyünk csak villanymotorral. Nem olyan nyúlós az érzés, mint mondjuk a Toyota rendszerénél, a Hondához képest csendesebb a benzines.