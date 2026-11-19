Nem csak a személyautó-piacot támadták be a kínai gyártók Európában, a könnyű haszonjárművek terén is jelentős pozíciókat szereztek. Még ha ez nem is mindig tűnik fel az egyszerű közlekedőnek, mert ahogy azt a Maxus Deliver 9-es bizonyítja, a megjelenést az itteni slágermodellek részleteiből rakták össze. A 3,5 tonnás össztömegű szegmens felső részére pozicionált jármű megjelenése furcsa egyvelege a Ford (orr) és a Stellantis (oldalfal) hasonló járműveinek - épp a szegről-végről rokon Volkswagent hagyták ki a kínai formatervezők. Vaskos fényezetlen fekete műanyag betétek védik a karosszériát, de azért a kínai autónál kötelező króm csillogása se maradhat el.
Már a Maxusban is van egy jó adag Volkswagen
A kínai SAIC konszern a brit MG Rover megvásárlása után nem sokkal szerezte meg a brit LDV gyárat, amely aztán a Maxus márka alapja lett.
Amíg a külső hozza a megszokott átlagot, bent meglepően személyautós a kialakítás. Persze kopogósan kemény műanyagból rakták össze a műszerfalat, de még díszvarrást is öntöttek a felső plasztikba, és három (alul világosszürke, az ember keze ügyében kék, fent fekete) színt használtak. Amíg a kormányon lévő kapcsolók kezelés egyértelmű, középen már csak az alap-funkciókat vezérelhetjük gombbal, egyébként a 12,3 colos érintőképernyőre kell hagyatkozni. Utóbbi egyébként kínai autóhoz hűen nagyon jó grafikával és gyors működéssel bír, ami különösen a magasan beépített tolatókamera képére hagyatkozva való tolatásnál áldásos. A vezető keze ügyébe tették a váltókart, így még a középre szoruló utasnak is egész használható méretű lábtér jut – kissé jobbra tolva a térdét.
A megszokottnak megfelelően 6 méternél épp rövidebb a karosszéria, a tető magasságától (2535 vagy 2755 mm) függően 11,5 vagy 12,9 köbméteres a raktér. Szériában csak a jobb oldalon van tolóajtó, hátul kétszárnyú ajtón közelíthetjük meg a rakteret, kapaszkodó csak oldalt könnyíti meg a fellépést. A hajtásról a SAIC által fejlesztett 2,0 literes dízelmotor gondoskodik, amely a Volkswagen EA288-as blokkon alapul, de már évek óta a kínaiak fejlesztik azt – a T60 Max pickupban például biturbó változatban is elérhető. A teljesítménye 150 lóerő, nyomatéka 375 Nm viszonylag széles, 1500-2400/perc tartományban, így nem kell sokat használni az egyébként kellően pontos és rövid utakon járó váltókart.
Terhelés nélkül nagyon jól viszi a hatalmas homlokfelületű karosszériát, hangja nem zavaró. Csak a különféle vezetéstámogató rendszerek (a kamera miatt került visszapillantó tükör a zárt válaszfalhoz) felesleges riasztásai miatt lesz fárasztó a használat. Minimális terheléssel, illetve terhelés nélkül 9,1 l/100 km lett a tesztfogyasztás. A Maxus Deliver 9-es állja a versenyt az európai konkurenciával, sőt, a SAIC konszernnel partneri kapcsolatot ápoló Volkswagennek is megtetszett a konstrukció. A dél-amerikai haszonjárműves részleg, a VW Camiones e Omnibus kínálatából eddig hiányzott a nagy méretű transzporter, és meglepő módon nem a saját konstrukciót viszik oda, hanem egyenesen Kínából szállítják oda az átmárkázott Maxusokat.
Három zárt karosszériával és járóképes alvázként kínálják a Volkswagen Tempest-et 3,5 és 4,1 tonnás össztömeggel, akár 15+1 személyes autóbusz változatban is. Nem csak a hűtőrácsot cserélték le, de hardveres változások is vannak, a 2,0 literes dízelmotornál nagyobb porterhelésre méretezett szívórendszer, a teljesítményt 174 LE/400 Nm-re növelték, a felfüggesztés nagyobb hasmagasságot biztosít, nagyobb felületen használnak horganyzott korrózióvédelmet és a tömítések javításával készültek az akár tengelyig érő vízben való közlekedésre. Széria minden kivitelben a 12 colos érintőképernyő, a fejegységen a VW saját digitális szolgáltatásait vehetik igénybe az ügyfelek, a személyszállító változatokban automatikusan lenyíló fellépő is van a tolóajtónál.
A Volkswagen mérnökei 1,5 millió km-t tettek meg a prototípusokkal, mielőtt áldásukat adták a változtatásokra, ennek során 4000 méteres tengerszint feletti magasságban haladtak és 50 centis vízben gázoltak az autókkal. A kínai gyárban a VW saját minőség-ellenőrzését használják, de a mintegy 40 napig tartó szállítás végén a brazil kikötőben egy második minőség-ellenőrzési állomást is megvalósított a német cég ahhoz a rendszerhez hasonlóan, ahogy a Fordnál készített Transportereket kezeli. A Volkswagen tervezett gyárbezárásai a Volkswagen Haszonjárműveket is érintik, de nincs arról szó, hogy Európában is bevezetik a Kínában készülő modellt a Crafter helyett.