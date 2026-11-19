Nem csak a személyautó-piacot támadták be a kínai gyártók Európában, a könnyű haszonjárművek terén is jelentős pozíciókat szereztek. Még ha ez nem is mindig tűnik fel az egyszerű közlekedőnek, mert ahogy azt a Maxus Deliver 9-es bizonyítja, a megjelenést az itteni slágermodellek részleteiből rakták össze. A 3,5 tonnás össztömegű szegmens felső részére pozicionált jármű megjelenése furcsa egyvelege a Ford (orr) és a Stellantis (oldalfal) hasonló járműveinek - épp a szegről-végről rokon Volkswagent hagyták ki a kínai formatervezők. Vaskos fényezetlen fekete műanyag betétek védik a karosszériát, de azért a kínai autónál kötelező króm csillogása se maradhat el.

Volkswagen-eredetű dízelmotort rejt a Maxus Deliver 9, Dél-Amerikában a német márka forgalmazza a típust

Fotó: Lővei Gergely

Már a Maxusban is van egy jó adag Volkswagen

A kínai SAIC konszern a brit MG Rover megvásárlása után nem sokkal szerezte meg a brit LDV gyárat, amely aztán a Maxus márka alapja lett.

Amíg a külső hozza a megszokott átlagot, bent meglepően személyautós a kialakítás. Persze kopogósan kemény műanyagból rakták össze a műszerfalat, de még díszvarrást is öntöttek a felső plasztikba, és három (alul világosszürke, az ember keze ügyében kék, fent fekete) színt használtak. Amíg a kormányon lévő kapcsolók kezelés egyértelmű, középen már csak az alap-funkciókat vezérelhetjük gombbal, egyébként a 12,3 colos érintőképernyőre kell hagyatkozni. Utóbbi egyébként kínai autóhoz hűen nagyon jó grafikával és gyors működéssel bír, ami különösen a magasan beépített tolatókamera képére hagyatkozva való tolatásnál áldásos. A vezető keze ügyébe tették a váltókart, így még a középre szoruló utasnak is egész használható méretű lábtér jut – kissé jobbra tolva a térdét.

Egész otthonos a Deliver 9-es belső tere, az érintőképernyő széria

Fotó: Maxus

A megszokottnak megfelelően 6 méternél épp rövidebb a karosszéria, a tető magasságától (2535 vagy 2755 mm) függően 11,5 vagy 12,9 köbméteres a raktér. Szériában csak a jobb oldalon van tolóajtó, hátul kétszárnyú ajtón közelíthetjük meg a rakteret, kapaszkodó csak oldalt könnyíti meg a fellépést. A hajtásról a SAIC által fejlesztett 2,0 literes dízelmotor gondoskodik, amely a Volkswagen EA288-as blokkon alapul, de már évek óta a kínaiak fejlesztik azt – a T60 Max pickupban például biturbó változatban is elérhető. A teljesítménye 150 lóerő, nyomatéka 375 Nm viszonylag széles, 1500-2400/perc tartományban, így nem kell sokat használni az egyébként kellően pontos és rövid utakon járó váltókart.