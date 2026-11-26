Jó néhány gyanús zombiautót lehet látni forgalomban a magyar utakon, mégis, megdöbbentő, amikor a laikusok számára láthatatlan részeikről kerülnek nyilvánosságra fotók, feltárva a sufnikban (vagy házak udvarán) elkövetett gányolások, illetve a ridegtartás világát. Márpedig ez történt a november 20-án Békés megyében végzett ellenőrzés után, amelyet a helyi rendőrfőkapitányság, annak közlekedésrendészeti szakszolgálata és a Nemzeti Közlekedési Hatóság végzett közösen egy (vagy több) meg nem nevezett helyszínen.

Illegális okosítás és leharcolt zombiautók / Fotó: Békés megyei rendőrség

Illegális okosítás és leharcolt zombiautók

Eredetileg az akció elsősorban az engedély nélkül átalakított, nagyobb teljesítményű, vagyis illegálisan tuningolt autók kiszűrésére irányult. Nem is volt nehéz kiszűrni párat, hiszen az egyiken nagy fényerejű utólagos LED-lámpák vakították a többi közlekedőt, a másiknál egy csődarab helyettesítette a kipufogódobot, így a megengedett 82 helyett 93 decibellel bömbölt. Akadt engedély nélkül ültetett futómű, lefalazott EGR és sok más okosság is, ám mindezeknél szomorúbb képest festett a sok-sok leélt, fillérekből tákolt hétköznapi autó.

Fotó: Békés megyei rendőrség

Törött lámpabúra, mandulahéjként szétnyílt kipufogódob és hátul mindössze 23 százalékos hatékonysággal működő fékrendszer borzolta a kedélyeket, a legtöbb (sokszor kispénzű) tulaj ugyanakkor a rozsdásodás elleni csatát vesztette el. Találtak a rendőrök és NKH-sok csipkés sárvédőt, szitaszerű küszöböt, gittréteget levedlő tetőívet és padlólemezen tátongó tenyérnyi hasadékot, de a legbizarrabb látványt egy csúful hegesztett, majd zártszelvénnyel erősített rugótorony-maradvány nyújtotta. A hat legveszélyesebb autó mehetett soron kívüli műszakira, de persze olyan is horogra akadt, melynek eleve nem volt forgalmija.