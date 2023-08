Nyolc különböző hajtáslánc lesz elérhető a szeptemberi gyártás kezdetétől. A turbófeltöltős, kétliteres négyhengeres TSI benzinesek 204 és 265 lóerősek, a szintén kétliteres TDI dízelek 122, 150 és 193 lóerőt adnak le. Most először kap 48V-os lágy hibrid hajtást is a Passat, a Golfból ismert 1,5 literes rendszer 150 lóerős és hengerlekapcsolásra is képes Forrás: Volkswagen