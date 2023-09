Benevezett a versenyre a Csomós „Mixi” Miklós is, aki nemrég a magyar ralisport történetében is meghatározó sikert ért el az Európa-bajnokság csehországi fordulóján elért 2. helyével. Mellettük természetesen rajthoz állt az ORB értékelés bajnoki címére hajtó Vincze Ferenc-Percze Nándor páros és a 2. helyezett Turán Frigyes-Farnadi Ágnes duó is Forrás: WHB Győr Rally/MGR Images