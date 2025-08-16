Békefolyamat? Ugyan! – A 444 szerint csak fotózkodtak Alaszkában

Miközben két atomhatalom vezetője történelmi találkozón ült egy asztalhoz, a 444 szerkesztőségében sikerült megfejteni a nagy titkot: ha nincs azonnali világmegváltás, akkor semmi nem történt.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tartanak az ukrajnai helyzetről szóló amerikai-orosz csúcstalálkozó után az alaszkai Anchorage-ban. A 444 szerint a csúcstalálkozón semmi érdemi nem történt. Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 444 újabb világrengető leleplezése: nem volt ebéd a csúcstalálkozón

A portál már a cikk címében tudatta a lényeget: „Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt”. Tényleg meglepő, hogy két államfő nem egy délután alatt rajzolja újra a világrendet.

A cikkben külön felhívták a figyelmet arra, hogy

az előzetesen tervezett munkaebédet törölték.

Tragédia.

Trump és Putyin nem váltották meg a világot pár óra alatt – micsoda meglepetés!

De a 444 nem állt meg itt. Mint írják:

a tárgyalás létrejött, de érdemi eredmények nem születtek.

Tehát az, hogy a világ két legnagyobb atomhatalma végre beszél egymással, az szerintük nem eredmény. Sőt, mivel a sajtó nem tehette fel a szokásos provokatív kérdéseit, a találkozó gyakorlatilag „értelmetlen” volt.

A csúcspont mégis ez az idézet:

Putyin bejött, átgázolt mindenkin, elmondta, amit akart, lefényképeztette magát az elnök mellett, majd elment.

Köszönjük, 444! Íme a diplomáciatörténet legmélyebb elemzése: ha nincs élő TikTok-stream és háromórás kérdezz-felelek, akkor az egész csak egy fotózás volt.

A valóság persze az, hogy a békefolyamat első lépései sosem a végső megállapodásról szólnak. Csak éppen erről sokkal nehezebb cinikus címet írni.

Ha nincs áttörés Alaszkában, akkor majd Zelenszkij lesz a megváltó

A 444 szerkesztőségében gyorsan megtalálták az új reménységet:

ha két szuperhatalom vezetőjének találkozója nem hozott instant békét, akkor biztosan Zelenszkij hétfői washingtoni látogatása lesz a mindent eldöntő pillanat.

Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP

Az előző cikkükben még arról sopánkodtak, hogy „áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában”, egy másikban viszont arról számolnak be, hogy „Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban”. Hát igen, ha a világmegváltás nem sikerül Alaszkában, akkor majd jön az ukrán elnök, és ő biztosan képes lesz rá.

