Békefolyamat? Ugyan! – A 444 szerint csak fotózkodtak Alaszkában

Miközben két atomhatalom vezetője történelmi találkozón ült egy asztalhoz, a 444 szerkesztőségében sikerült megfejteni a nagy titkot: ha nincs azonnali világmegváltás, akkor semmi nem történt.
A portál már a cikk címében tudatta a lényeget: „Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt”. Tényleg meglepő, hogy két államfő nem egy délután alatt rajzolja újra a világrendet.
A cikkben külön felhívták a figyelmet arra, hogy
az előzetesen tervezett munkaebédet törölték.
Tragédia.
De a 444 nem állt meg itt. Mint írják:
a tárgyalás létrejött, de érdemi eredmények nem születtek.
Tehát az, hogy a világ két legnagyobb atomhatalma végre beszél egymással, az szerintük nem eredmény. Sőt, mivel a sajtó nem tehette fel a szokásos provokatív kérdéseit, a találkozó gyakorlatilag „értelmetlen” volt.
A csúcspont mégis ez az idézet:
Putyin bejött, átgázolt mindenkin, elmondta, amit akart, lefényképeztette magát az elnök mellett, majd elment.
Köszönjük, 444! Íme a diplomáciatörténet legmélyebb elemzése: ha nincs élő TikTok-stream és háromórás kérdezz-felelek, akkor az egész csak egy fotózás volt.
A valóság persze az, hogy a békefolyamat első lépései sosem a végső megállapodásról szólnak. Csak éppen erről sokkal nehezebb cinikus címet írni.
A 444 szerkesztőségében gyorsan megtalálták az új reménységet:
ha két szuperhatalom vezetőjének találkozója nem hozott instant békét, akkor biztosan Zelenszkij hétfői washingtoni látogatása lesz a mindent eldöntő pillanat.
Az előző cikkükben még arról sopánkodtak, hogy „áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában”, egy másikban viszont arról számolnak be, hogy „Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban”. Hát igen, ha a világmegváltás nem sikerül Alaszkában, akkor majd jön az ukrán elnök, és ő biztosan képes lesz rá.