Tisza-adó: Dálnoki Áron kitérő válasza sokat sejtet a Tisza terveiről

A Hír TV legfrissebb riportja szerint Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője nem tagadta megkeresésükre, hogy a párt adóemelésre készül, ha kormányra kerül – idézi a beszámolót a Hír TV. A kijelentés nyomán az adóügyi elképzelések újra téma lett a közbeszédben.
A Tisza szakértője ugyanakkor nem közölt konkrétumokat: nem cáfolta, de nem is erősítette meg egyértelműen a többkulcsos SZJA bevezetésének tervét.
A konkrét terveket majd később hozzák nyilvánosságra”
– fogalmazott.
A videóból az derül ki: a Tisza valóban adóemelést tervez, csak erről jelenleg még nem beszél nyíltan. Ez a kommunikáció rávilágít arra, hogy a párt stratégiája szerint az adóügyet választási időszakig takargatni kívánják.