Rendkívüli

Porig bombázták Zelenszkij legféltettebben őrzött kincsét

Tisza Párt

Tisza-adó: Dálnoki Áron kitérő válasza sokat sejtet a Tisza terveiről

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője nem tagadta, hogy pártja adóemelést tervez, amennyiben kormányra kerül – derült ki a Hír TV beszámolójából. Kijelentései nyomán a Tisza-adó körüli bizonytalanság újra felszínre került, hiszen nem cáfolta kategorikusan az elképzelés tényét. A politikus emellett kitérő választ adott a többkulcsos személyi jövedelemadó (SZJA) bevezetésével kapcsolatos kérdésekre is.
Tisza PártMagyar Péteradóemelés

A Hír TV legfrissebb riportja szerint Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője nem tagadta megkeresésükre, hogy a párt adóemelésre készül, ha kormányra kerül – idézi a beszámolót a Hír TV.  A kijelentés nyomán az adóügyi elképzelések újra téma lett a közbeszédben.

adó
Dálnoki Áron nem tagadta a HírTV megkeresésére, hogy a Tisza Párt adóemelésekre készülne, ha hatalomra jutnának. Forrás: Facebook/Dálnoki Áron

Dálnoki Áron beismerte: adóemelés jöhet, de nem most

A Tisza szakértője ugyanakkor nem közölt konkrétumokat: nem cáfolta, de nem is erősítette meg egyértelműen a többkulcsos SZJA bevezetésének tervét.

A konkrét terveket majd később hozzák nyilvánosságra”

– fogalmazott.

Figyelemelterelés után rejtett elképzelések

A videóból az derül ki: a Tisza valóban adóemelést tervez, csak erről jelenleg még nem beszél nyíltan.  Ez a kommunikáció rávilágít arra, hogy a párt stratégiája szerint az adóügyet választási időszakig takargatni kívánják.
 

 

