Tisza-adó: Dálnoki Áron kitérő válasza sokat sejtet a Tisza terveiről

A Hír TV legfrissebb riportja szerint Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője nem tagadta megkeresésükre, hogy a párt adóemelésre készül, ha kormányra kerül – idézi a beszámolót a Hír TV. A kijelentés nyomán az adóügyi elképzelések újra téma lett a közbeszédben.

Dálnoki Áron nem tagadta a HírTV megkeresésére, hogy a Tisza Párt adóemelésekre készülne, ha hatalomra jutnának. Forrás: Facebook/Dálnoki Áron

Dálnoki Áron beismerte: adóemelés jöhet, de nem most

A Tisza szakértője ugyanakkor nem közölt konkrétumokat: nem cáfolta, de nem is erősítette meg egyértelműen a többkulcsos SZJA bevezetésének tervét.

A konkrét terveket majd később hozzák nyilvánosságra”

– fogalmazott.

Figyelemelterelés után rejtett elképzelések

A videóból az derül ki: a Tisza valóban adóemelést tervez, csak erről jelenleg még nem beszél nyíltan. Ez a kommunikáció rávilágít arra, hogy a párt stratégiája szerint az adóügyet választási időszakig takargatni kívánják.

