Gyurcsány és Bajnai idejét idézi Magyar Péter adóterve

A Tisza kiszivárgott adópolitikai tervei a legsötétebb Gyurcsány- és Bajnai- időket idézik. Sávos, progresszív, emelt adózás. Annyi a különbség, hogy a megszorítást és adóemelést korrigálásnak nem kiigazításnak hívnák. Ugyanis akár 33 százalék SZJA-t is fizettetne Magyar Péter kormánya a magyarokkal (na ezért sem lesz ilyen soha) – írja Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Gyurcsány és Bajnaiék idejét idézi Magyar Péterék adóterve. Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára.

Akár egymillió forint is lehet a többlet adó

Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat. A Fidesz budapesti elnöke szerint abba azért érdemes belegondolni, hogy amikor utoljára nem a Fidesz volt kormányon, pontosan ilyen hatalmas adóterhek sújtották a magyar embereket.

Mint írja: Budapesten, ahol messze a legmagasabbak a keresetek ez azt jelentené, hogy a legtöbben évi több százezer forinttal több adót fizetnének, de olyanok is szép számmal lennének, akiknek ez több mint egymillió forint lehet.

– Ez budapesti átlagfizetéssel számolva évi 400 ezer forint extra befizetést jelenthet. Egy szép családi nyaralás, a gyerekek éves sportköltsége, mind ugrana Magyar Péterék zsebébe – jegyezte meg.



