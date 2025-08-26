Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

Magyar Péter

Gyurcsány és Bajnai idejét idézi Magyar Péter adóterve

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt kiszivárgott adótervei a Gyurcsány–Bajnai korszak legsúlyosabb megszorításait idézik – írja Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fidesz budapesti elnöke szerint Magyar Péterék akár 33 százalékos személyi jövedelemadót is kivetnének, ami az átlagos keresetűeket is súlyosan érintené, sokaknak több százezer, sőt akár egymillió forint többlet-adóterhet jelentve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártMagyar-csomagadó

A Tisza kiszivárgott adópolitikai tervei a legsötétebb Gyurcsány- és Bajnai- időket idézik. Sávos, progresszív, emelt adózás. Annyi a különbség, hogy a megszorítást és adóemelést korrigálásnak nem kiigazításnak hívnák. Ugyanis akár 33 százalék SZJA-t is fizettetne Magyar Péter kormánya a magyarokkal (na ezért sem lesz ilyen soha) – írja Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Adó, terv, Gyurcsány, Bajnai, Magyar Péter
Gyurcsány és Bajnaiék idejét idézi Magyar Péterék adóterve. Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. 

 

Akár egymillió forint is lehet a többlet adó

Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat. A Fidesz budapesti elnöke szerint abba azért érdemes belegondolni, hogy amikor utoljára nem a Fidesz volt kormányon, pontosan ilyen hatalmas adóterhek sújtották a magyar embereket.

Mint írja: Budapesten, ahol messze a legmagasabbak a keresetek ez azt jelentené, hogy a legtöbben évi több százezer forinttal több adót fizetnének, de olyanok is szép számmal lennének, akiknek ez több mint egymillió forint lehet.

– Ez budapesti átlagfizetéssel számolva évi 400 ezer forint extra befizetést jelenthet. Egy szép családi nyaralás, a gyerekek éves sportköltsége, mind ugrana Magyar Péterék zsebébe – jegyezte meg.


 

 

Magyar-csomag
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!