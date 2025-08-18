„Megvédjük az ipart, a munkahelyeket és a minimálbéremelést is!” – jelentette ki hétfő délutáni Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta: Magyarország Európa legnagyobb adócsökkentésére készül.

Európa legnagyobb adócsökkentésére készül Magyarország – jelentette be Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. Fotó: MTI

A tárcavezető előzőleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, majd a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával (VKF) egyeztetett. A megbeszélések középpontjában az elhibázott nemzetközi vámmegállapodás gazdasági hatásai és a hároméves bérmegállapodás teljesítése állt.

A VKF javaslata szerint a kormány 1 százalékponttal csökkentheti a szociális hozzájárulási adót, ami mintegy 200 milliárd forintos könnyítést jelentene a vállalkozásoknak. Nagy Márton jelezte: a tárgyalások folytatódnak, de a cél világos – egyszerre kell megvédeni a munkahelyeket és biztosítani a béremeléseket.

A miniszter kiemelte: a munkaadók és a munkavállalók is egyetértenek abban, hogy a vendégmunkások kvótáját nem szabad emelni, az országlista enyhítése pedig elfogadhatatlan. A kormány célja az, hogy a magyar dolgozók ne csak többen legyenek, hanem egyre többet is keressenek.

Végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, és növeljük a béreket, 2027-re pedig el akarjuk érni, hogy a minimálbér a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát elérje”

– hangsúlyozta Nagy Márton.

A miniszter emlékeztetett: Magyarország nem engedheti meg, hogy a szankciós és vámpolitikai hibák tönkretegyék az ipart, ezért a kormány aktívan lép a magyar gazdaság védelmében.