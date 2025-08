Koncz Zsófia: Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik

Koncz Zsófia kiemelte, a kormány 2010 óta folyamatosan szélesíti a családtámogatásokat, de a jelenlegi bővítés rendkívüli: július elsején

elkezdődött a családi adókedvezmény duplázásának első része,

amelyet a júliusi fizetéssel kapnak meg most augusztusban a szülők, és szintén júliusban lépett életbe

a csed extra, amelynek köszönhetően a gyerek 90 napos kora után elkezdhet dolgozni az anya, és közben megkapja a csed 70 százalékát is.

Október elsejétől indul majd

a háromgyerekesek szja-mentessége,

januártól pedig megkezdődik

a kétgyerekesek és a 30 év alatti anyák szja-mentességének bővítése

– tette hozzá. Az államtitkár elmondta, a kormány fontosnak tartja a szülők döntési szabadságát, ezért minden élethelyzetben igyekeznek segíteni a családokat.

Koncz Zsófia szólt a szeptembertől igényelhető Otthon Start Programól is, amelyet a családtámogatási program fontos elemének nevezett. Elmondta, hogy éppen most van társadalmi egyeztetésen egy ezzel kapcsolatos kormányrendelet, amelynek célja, hogy

az Otthon Start kombinálható legyen az egyéb otthonteremtési lehetőségekkel.

Arra a felvetésre, hogy az újabb hitelkonstrukció megemelheti a lakásárakat, az államtitkára úgy válaszolt, ennek elkerülésére vezették be a legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafont. Az Otthon Start hitel építkezésre és használt lakás vásárlására is felhasználható – fűzte hozzá. Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, az Otthon Start egyértelműen a fiataloknak szól, akiket a 25 év alattiak szja-mentességével és a munkáshitellel is segítenek.