Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Nyitrai Zsolt

Ezúttal is akadálymentesek lesznek Szent István ünnepének fő eseményei

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra augusztus 20-án. Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg, így azoknak mindenki egyenlő módon részese lehet – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videóban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyitrai ZsoltKósa ÁdámSzent Istvántűzijáték

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban azt közölte: idén az állami ünnepen is gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhetőek, akadálymentesek legyenek a programok.

akadálymentes
Akadálymentes lesz az idei központi ünnepség is
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt: a kormány idén egy 19 helyszínen megvalósuló hatnapos rendezvénysorozattal ünnepli Szent István napját, az államalapítás ünnepét. Hozzátette

a programsorozat csúcspontját Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja jelenti majd augusztus 20-án este.

Nagy Vivien, Európa-bajnok bronzérmes boccia versenyző kifejtette: fogyatékossággal élőként nagy öröm számára, hogy idén is akadálymentesen tekintheti meg az augusztus 20-i tűzijátékot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!