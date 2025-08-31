„Ez egy erős ajánlat, éljetek a lehetőséggel!” – még pár óra, és indul az Otthon Start program

Az államtitkár emlékeztetett: az Otthon Start program akár 25 évre felvehető Fix 3 százalékos kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Az alacsony, fix 3 százalékos kamat a piaci hitelhez képest havonta 30–40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé. A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 26-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Hétfőn indul az Otthon Start program

Az alacsony törlesztőrészletek és az 50 millió forintos hitelkeret nagyobb mozgásteret biztosít a fiataloknak, hogy tágasabb, komfortosabb ingatlanokat vásárolhassanak maguknak. A 10 százalékos önerő pedig abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek – magyarázta Panyi Miklós.

„A lehetőségek és a kedvezmények azonban még ennél is szélesebbek. A Fix 3 százalékos hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a Babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi csokkal és a csok plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak.”

„Így például a megszületett gyermek után jelentős, akár 10 millió Ft-os tőketartozás-leírást, illetékmentességet valamint akár 50 millió forintos, 25 éves futamidőre szintén Fix 3 százalékon felvehető hitelkeretet” – hangsúlyozta az államtitkár.

Az Otthon Start Program a 25 éves Fix 3 százalékos kamattal, a 10 százalékos önerővel és a további családtámogatási lehetőségekkel

Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja.

A Fix 3 százalékos hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.

A legnagyobb otthonteremtési program a rendszerváltás óta

„Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot. Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk” – emelte ki az államtitkár.

„Miközben az ellenzék ajánlata az, hogy pár év múlva néhány ezer fiatal bérlakásba költözhet, addig a Fix 3 százalékos hitelprogram mindenki számára megnyitja az első tulajdon, az első saját lakás megszerzésének lehetőségét.

„Kedves Fiatalok! Albérletből saját otthonba, ez az ajánlat. Ez egy erős ajánlat. Éljetek a lehetőséggel!” – írta Panyi Miklós.