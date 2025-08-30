„Senki sem érti a másikat” – mutatjuk, mi az alfa generáció legnagyobb kihívása

Az alfa generáció sztorijairól és túlélési trükkjeiről beszélgetett az idei Tranziton Tihanyban Mile Ferenc, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió elnöke, Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese és Ókovács Benedek, egyetemi hallgató. A beszélgetés során olyan kérdéseket vitattak meg, amelyek mélyen érintik a mai fiatal korosztályt. Kiderült, melyek az alfa generáció legnagyobb nehézségei a mai, állandóan és gyorsan változó világban.

Az alfa generáció az élet dzsungelében

Fotó: Pexels

Kiss-Kozma Georgina elmondta,

évek óta konkrét adataik vannak arra vonatkozóan, hogy a fiatalok milyen konkrét problémákat, kihívásokat tartanak a legfontosabbnak életükben.

A szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy van egy nagyon komoly ifjúságkutatási sorozat, amely a 2000-es évek eleje óta folyamatosan monitorozza az alfa generecáiót.

Ahogy egyre inkább a jelen felé haladunk, egyre inkább az illékonyabb problémákat jelölik meg, mi jelenti a fő problémát számukra. 2020-ban volt az utolsó előtti kutatási hullám, amit azt mutatta, hogy 2016-20-ra a kiszámíthatatlan jövőt, bizonytalanságot jelölték meg. Azt látjuk, hogy a fiataloknak – legalábbis az önbevallásuk szerint – az egyik legnehezebb kihívás, hogy nincsenek jól meghatározott célok, nincsen kiszámíthatóság, ha a jövőjükre tekintenek”

– emelte ki. Kiss-Kozma Georgina megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány egy újabb, szembetűnő problémát hozott a fiatalok számára, egy új probléma is megjelent ezen az úgynevezett ifjúsági problématérképen:

ez pedig a közösségek és a barátok hiánya volt, és rögtön a negyedik helyre ugrott fel.

Ókovács Benedek – aki maga is egyetemista, fiatal – elmondta, egy baráti társaságban tette fel a kérdést, hogyan látja saját problémáit a 15-29 éves korosztály, mi a legnehezebb számukra.

Az egyik legnagyobb nehézség talán, amit én kiemelnék, hogy nehéz szót értenie a különböző generációknak egymással, sokszor nem alakul ki megfelelő kommunikáció, ezért kicsit senki nem érti a másikat”

– fogalmazott.

Kiss-Kozma Georgina szerint ez a más-más perspektívából fakad, ráadásul a kommunikációs csatornák is változtak az elmúlt években az online közösségek megjelenésével. Ráadásul rengeteg minden függ a személyiségtől is. Ókovács Benedek hozzátette, a közösség hiánya, az önértékelési problémák pedig összefüggnek, az egyéni célok előtérbe helyezése szintén komoly problémát tud okozni a fiataloknak.