Amerikában képezték ki Tisza adóemelési szakértőjét

Szerdán hozta nyilvánosságra az Index azt a dokumentumot, amely szerint a Tisza Párt kormányra kerülése után háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be. A jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs helyett már az átlagbér után is 22 százalékos adót kellene fizetni, míg a havi 1,25 millió forint feletti keresetek után 33 százalékot – írja a Magyar Nemzet.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági tanácsadója és Magyar Péter, a párt elnöke (kép forrása: Faebook)

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági kabinetjének koordinátora, a dokumentum kiszivárgása után úgy nyilatkozott, hogy nem írtak ilyen feljegyzést, de nem is cáfolta egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetését.

Amerikában tanult 30 millióért a Bokros-csomag idején

Az 1968-ban született politikus 1996 és 1998 között a St. Louis-i George Washington Egyetem Olin Üzleti Iskolájában tanult.

Az intézmény mai tandíja és járulékos költségei a négyéves képzés során mintegy 87 ezer dollárt, vagyis közel 29 millió forintot tesznek ki.

Bár a kilencvenes években ez az összeg nominálisan kevesebb volt, az akkori magyar fizetésekhez képest így is kiugróan magasnak számított – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.