Amerikában képezték ki Tisza adóemelési szakértőjét

Szerdán hozta nyilvánosságra az Index azt a dokumentumot, amely szerint a Tisza Párt kormányra kerülése után háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be. A jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs helyett már az átlagbér után is 22 százalékos adót kellene fizetni, míg a havi 1,25 millió forint feletti keresetek után 33 százalékot – írja a Magyar Nemzet.
Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági kabinetjének koordinátora, a dokumentum kiszivárgása után úgy nyilatkozott, hogy nem írtak ilyen feljegyzést, de nem is cáfolta egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetését.
Az 1968-ban született politikus 1996 és 1998 között a St. Louis-i George Washington Egyetem Olin Üzleti Iskolájában tanult.
Az intézmény mai tandíja és járulékos költségei a négyéves képzés során mintegy 87 ezer dollárt, vagyis közel 29 millió forintot tesznek ki.
Bár a kilencvenes években ez az összeg nominálisan kevesebb volt, az akkori magyar fizetésekhez képest így is kiugróan magasnak számított – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
A lap szerint Dálnokinak több üzleti vállalkozása volt az elmúlt évtizedekben. A gazdasági tanácsadó LinkedIn-profilja szerint köthető hozzá a Vadásznimegyek.hu és az Apromag.hu, előbbi vadászati kiegészítőket, utóbbi vetőmagot kínál. A két honlap mögött az E4K Kft. és a DZR Kft. áll. Az E4K Kft. fő tevékenysége kutatás-fejlesztés, de a vadászbolt működtetésében is szerepet játszik. A 2024-es árbevétele nem érte el a kétmillió forintot. A DZR Kft. ennél nagyobb volumenű, több mint 23 milliós forgalommal, és a cég székhelye egybeesik Dálnoki óbudai lakcímével.
Dálnoki nem csak gazdasági háttéremberként jelent meg a Tiszában: 2024-ben a párt négy fővárosi polgármesterjelöltjének egyike volt, a XVII. kerületben indult, ahol 16,99 százalékot szerzett. Emellett az óbudai Tisza-sziget vezetőjeként is bemutatták. A Tisza tanácsadója egy 2023-as Facebook-bejegyzése szerint egy társkereső csoportban hirdetett Garda-tavi utazást, amelyre vállalkozó szellemű lányokat keresett.