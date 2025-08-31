Ezért van ma Győrben a világ legnagyobb motorgyára – az Audi Hungaria vezére elárulta

Az Audi győri gyárában készülő járművek a világ több mint 90 országába jutnak el. Az Audi Hungaria több mint 30 éves motor- és 25 éves járműgyártási tapasztalattal a magyar autóipar egyik vezető szereplőjévé és az egész Volkswagen-csoport fontos pillérévé vált. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a Tranzit Fesztiválon elmondta: azért esett Győrre a választásuk, mert földrajzilag ideális helyen fekszik, a logisztikai környezet kiváló, a műszaki képzés pedig kivételes a Kisalföld fővárosában.

Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke (Fotó: Krizsán Csaba / MTI)

Ennek köszönhetően ki lehet jelenteni, hogy jelenleg

a győri Audi-gyár világ legnagyobb motorgyártó üzeme, ahol csak tavaly közel 1,6 millió motor készült

miközben több mint 11 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak.

Michael Breme hangsúlyozta: a győri Audi nem csupán összeszerelő üzem. A dolgozók között 750 fejlesztőmérnök dolgozik, ötszáz alkalmazottjuk pedig csak azzal foglalkozik, hogy csoportszinten biztosítsa az alkatrészbeszerzést.