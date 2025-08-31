Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Audi Hungaria Motor Kft.

Ezért van ma Győrben a világ legnagyobb motorgyára – az Audi Hungaria vezére elárulta

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Michael Breme a Tranzit Fesztiválon kifejtette, mi motiválta a világ autóiparát is meghatározó német konszernt arra, hogy Győrben hozza létre egyik legnagyobb beruházását. Az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke az elektromos átállás nehézségeiről és a nyugat-európainál kedvezőbb gazdasági környezetről is beszélt. A győri Audi jelentőségéről Orbán Viktor korábban azt mondta: „számunkra az Audi nem csak egy autógyár, nem csak gazdasági kérdés, de szívügy is.”
Link másolása
Vágólapra másolva!
Audi Hungaria Motor Kft.nemzetgazdaságGDPtranzit fesztiválOrbán Viktorautóiparmotorgyártás

Az Audi győri gyárában készülő járművek a világ több mint 90 országába jutnak el. Az Audi Hungaria több mint 30 éves motor- és 25 éves járműgyártási tapasztalattal a magyar autóipar egyik vezető szereplőjévé és az egész Volkswagen-csoport fontos pillérévé vált. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a Tranzit Fesztiválon elmondta: azért esett Győrre a választásuk, mert földrajzilag ideális helyen fekszik, a logisztikai környezet kiváló, a műszaki képzés pedig kivételes a Kisalföld fővárosában.

Győr, 2025. május 16. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke beszédet mond az egymilliomodik Q3-as modell elkészülte alkalmából tartott ünnepségen 2025. május 16-án. A kormány új stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Audival. MTI/Krizsán Csaba
Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke (Fotó: Krizsán Csaba / MTI)

Ennek köszönhetően ki lehet jelenteni, hogy jelenleg

a győri Audi-gyár világ legnagyobb motorgyártó üzeme, ahol csak tavaly közel 1,6 millió motor készült 

miközben több mint 11 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak.

Michael Breme hangsúlyozta: a győri Audi nem csupán összeszerelő üzem. A dolgozók között 750 fejlesztőmérnök dolgozik, ötszáz alkalmazottjuk pedig csak azzal foglalkozik, hogy csoportszinten biztosítsa az alkatrészbeszerzést.

Súlyos üzenetet küldött Győrből Orbán Viktor Brüsszelnek

Egyre nő az Audi Hungaria gazdasági ereje

Az autógyártás 1998-as beindítása óta eltelt két és fél évtizedben hatalmasra bővült a győri komplexum, amely 

napjainkban a magyar export 8 százalékát, az ország GDP-jének pedig másfél százalékát adja.

Michael Breme elmondta, hogy a jármű- és motorgyártó komplexum bővítése mellett objektív okok alapján döntöttek, amelyben meghatározó szerepe volt az állami, illetve az önkormányzati támogatásnak, a nyugatinál kedvezőbb bérköltségnek és – kisebb mértékben – a kedvezőbb energiaköltségeknek is.

Világsiker Győrben, legurult az egymilliomodik Audi

Elektromos átállás – de milyen áron?

Az Audi Hungaria jövőbeli terveiről szólva az igazgatótanács elnöke elmondta: komoly kihívást jelent számukra az átállás elektromos autógyártásra, amit nemcsak a megváltozott műszaki követelmények, hanem az európai uniós jogi szabályozás is nehezít, továbbá 

az Európai Unió és az Egyesült Államok között nemrégiben aláírt vámmegállapodás is hátrányos helyzetbe hozza a némt autógyártókat.

„Első számú stratégiánk Győrben és az egész konszernnél az elektromobilitás. Ennek több oka is van: egyrészt komoly jogszabályi követelményeknek kell megfelelnünk, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése pedig csak elektromos autók gyártásával érhető el.

Emellett a kínai piac rendkívül jelentős számunkra, ezért élen kell járnunk az elektromos autógyártás területén, hiszen Kína is egyértelműen erre halad.”

– mondta el korábban az elnök. 

A Tranziton tartott előadásában Michael Breme hangsúlyozta: az ezzel ellentétes sajtóhírekkel szemben idén tízezerrel több elektromos autót fog gyártani az Audi, és ez a szám jövőre még nagyobb lesz.

Orbán Viktor: Az Audi számunkra nem csak egy autógyár

A miniszterelnök júliusban Győrbe látogatott az új Audi Q3-as modell gyártásának megkezdése alkalmából. A miniszterelnök az ott tartott gazdasági helyzetértékelő beszédében felidézte, hogy a rendszerváltás hajnalán még nem volt egyértelmű, hogy hazánk képes lesz bekapcsolódni a nyugati piacgazdaságba, és azt is lehetett tudni, hogy mindez nem megy külföldi tőke és külföldi szakemberek nélkül. 

A kormányfő hangsúgyozta, hogy

az Audi volt a nyugati autógyártók közül az első, amely meglátta Magyarországon a lehetőségeket.

Ezért Orbán Viktor szerint az Audi „számunkra nem csak egy autógyár, nem csak gazdasági kérdés, de szívügy is.”

 

Tranzit
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!