Ezért van ma Győrben a világ legnagyobb motorgyára – az Audi Hungaria vezére elárulta

Az Audi győri gyárában készülő járművek a világ több mint 90 országába jutnak el. Az Audi Hungaria több mint 30 éves motor- és 25 éves járműgyártási tapasztalattal a magyar autóipar egyik vezető szereplőjévé és az egész Volkswagen-csoport fontos pillérévé vált. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a Tranzit Fesztiválon elmondta: azért esett Győrre a választásuk, mert földrajzilag ideális helyen fekszik, a logisztikai környezet kiváló, a műszaki képzés pedig kivételes a Kisalföld fővárosában.
Ennek köszönhetően ki lehet jelenteni, hogy jelenleg
a győri Audi-gyár világ legnagyobb motorgyártó üzeme, ahol csak tavaly közel 1,6 millió motor készült
miközben több mint 11 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak.
Michael Breme hangsúlyozta: a győri Audi nem csupán összeszerelő üzem. A dolgozók között 750 fejlesztőmérnök dolgozik, ötszáz alkalmazottjuk pedig csak azzal foglalkozik, hogy csoportszinten biztosítsa az alkatrészbeszerzést.
Az autógyártás 1998-as beindítása óta eltelt két és fél évtizedben hatalmasra bővült a győri komplexum, amely
napjainkban a magyar export 8 százalékát, az ország GDP-jének pedig másfél százalékát adja.
Michael Breme elmondta, hogy a jármű- és motorgyártó komplexum bővítése mellett objektív okok alapján döntöttek, amelyben meghatározó szerepe volt az állami, illetve az önkormányzati támogatásnak, a nyugatinál kedvezőbb bérköltségnek és – kisebb mértékben – a kedvezőbb energiaköltségeknek is.
Az Audi Hungaria jövőbeli terveiről szólva az igazgatótanács elnöke elmondta: komoly kihívást jelent számukra az átállás elektromos autógyártásra, amit nemcsak a megváltozott műszaki követelmények, hanem az európai uniós jogi szabályozás is nehezít, továbbá
az Európai Unió és az Egyesült Államok között nemrégiben aláírt vámmegállapodás is hátrányos helyzetbe hozza a némt autógyártókat.
„Első számú stratégiánk Győrben és az egész konszernnél az elektromobilitás. Ennek több oka is van: egyrészt komoly jogszabályi követelményeknek kell megfelelnünk, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése pedig csak elektromos autók gyártásával érhető el.
Emellett a kínai piac rendkívül jelentős számunkra, ezért élen kell járnunk az elektromos autógyártás területén, hiszen Kína is egyértelműen erre halad.”
– mondta el korábban az elnök.
A Tranziton tartott előadásában Michael Breme hangsúlyozta: az ezzel ellentétes sajtóhírekkel szemben idén tízezerrel több elektromos autót fog gyártani az Audi, és ez a szám jövőre még nagyobb lesz.
A miniszterelnök júliusban Győrbe látogatott az új Audi Q3-as modell gyártásának megkezdése alkalmából. A miniszterelnök az ott tartott gazdasági helyzetértékelő beszédében felidézte, hogy a rendszerváltás hajnalán még nem volt egyértelmű, hogy hazánk képes lesz bekapcsolódni a nyugati piacgazdaságba, és azt is lehetett tudni, hogy mindez nem megy külföldi tőke és külföldi szakemberek nélkül.
A kormányfő hangsúgyozta, hogy
az Audi volt a nyugati autógyártók közül az első, amely meglátta Magyarországon a lehetőségeket.
Ezért Orbán Viktor szerint az Audi „számunkra nem csak egy autógyár, nem csak gazdasági kérdés, de szívügy is.”