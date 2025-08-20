2006-ban dráma lett az augusztus 20-i tűzijáték vége – most nem lesz az!

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy minden rendben zajlik a Szent István-napi ünnepségsorozat eseményein.
Legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István nap programjai. Arról tudok beszámolni, hogy a legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt. A hátunk mögött éppen befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése. Arra készülünk, hogy 9 órakor látványos drónshow-val, fényfestéssel, lézerjátékkal Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzük meg”
– mondja videós posztjában Kovács Zoltán.
Mint ismeretes a tűzijáték és a drónshow idén augusztus 20-án is 21 órakor kezdődik Budapesten. Egy több mint öt kilométer kiterjedésű látványtérben, megszámlálhatatlan fény- és pirotechnikai elemmel, valamint innovatív drónshow-val varázsolja majd el a közönséget a Duna-part mentén a tűzijáték. A tűzijátékon 45 ezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása lesz a fő látványelem. Tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a különleges látványvilágról. A tűzijátékot kiegészítve idén is lesz drónshow, melyben a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik majd meg.