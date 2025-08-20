Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas torlódás az M1-esen: a súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett

augusztus 20 programok

2006-ban dráma lett az augusztus 20-i tűzijáték vége – most nem lesz az!

Kovács Zoltán, Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook oldalán arról számol be, hogy minden a legnagyobb rendben zajlott eddig a nemzeti ünnepen. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep esti befejező programja, a budapesti tűzijáték pedig az előzetes terveknek megfelelően megrendezésre kerül este 21 órai kezdéssel.
augusztus 20 programok

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy minden rendben zajlik a Szent István-napi ünnepségsorozat eseményein.

minden augusztus 20-i program rendben zajlik.
Rendben zajlanak az augusztus 20-i ünnepi programok. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

21 órakor Európa legnagyobb tűzijátéka zárja az augusztus 20-i ünnepi programsorozatot

Legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István nap programjai. Arról tudok beszámolni, hogy a legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt. A hátunk mögött éppen befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése. Arra készülünk, hogy 9 órakor látványos drónshow-val, fényfestéssel, lézerjátékkal Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzük meg”

–  mondja videós posztjában Kovács Zoltán.

Mint ismeretes a tűzijáték és a drónshow idén augusztus 20-án is 21 órakor kezdődik Budapesten. Egy több mint öt kilométer kiterjedésű látványtérben, megszámlálhatatlan fény- és pirotechnikai elemmel, valamint innovatív drónshow-val varázsolja majd el a közönséget a Duna-part mentén a tűzijáték. A tűzijátékon 45 ezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása lesz a fő látványelem. Tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a különleges látványvilágról. A tűzijátékot kiegészítve idén is lesz drónshow, melyben a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik majd meg.

 

