2006-ban dráma lett az augusztus 20-i tűzijáték vége – most nem lesz az!

Mint ismeretes a tűzijáték és a drónshow idén augusztus 20-án is 21 órakor kezdődik Budapesten. Egy több mint öt kilométer kiterjedésű látványtérben, megszámlálhatatlan fény- és pirotechnikai elemmel, valamint innovatív drónshow-val varázsolja majd el a közönséget a Duna-part mentén a tűzijáték. A tűzijátékon 45 ezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása lesz a fő látványelem. Tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a különleges látványvilágról. A tűzijátékot kiegészítve idén is lesz drónshow, melyben a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik majd meg.