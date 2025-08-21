Több százezren ünnepeltek, így zárultak az augusztus 20-i rendezvények

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy a szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek – írja Facebook-bejegyzésében Kovács Zoltán.
Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára tájékoztatott:
Az államtitkár megköszönte a lebonyolításért felelős szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István-napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához.