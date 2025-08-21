Több százezren ünnepeltek, így zárultak az augusztus 20-i rendezvények

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy a szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek – írja Facebook-bejegyzésében Kovács Zoltán.

A Szent István-napi programsorozat említésre méltó fennakadások nélkül ért véget. A rendőrség augusztus 20-án 365 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. Fotó: Hoppál Péter Facebook

Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára tájékoztatott:

A rendőrség szerda 22 óráig országosan 365 rendezvény békés lebonyolítását biztosította.

A budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a nap közbeni programokon és a tűzijátékon is több százezren vettek részt.

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs ezzel befejezte munkáját.

Az államtitkár megköszönte a lebonyolításért felelős szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István-napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához.