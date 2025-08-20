Ez lesz a következő 10 év legnagyobb hazai autópálya-építése 

Hírlevél

Ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót is nyissanak. Mutatjuk a nyomvonalat és a részleteket, valamint azt is, milyen szakaszában járnak az autópálya-építés munkálatai!
A 47-es út négysávosítása, a következő 10 év legnagyobb autópálya-építés projektje kapcsán tett közzé újabb információkat TikTok csatornáján Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter részletesen szólt arról, hogy miként áll most az M47-es ügye, amely Békés vármegye szempontjából is fontos fejlesztésnek számít – írja a BEOL.

Az autópálya-építés előnyeit mindenki élvezi, Herceghalom, 2025. május 18.A drónnal készült felvételen a versenyzők a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 170 kilométeres Etyek - Esztergom szakaszán, Herceghalom és Zsámbék között az M1-es autópálya felüljárójánál 2025. május 18-án.
Az autópálya-építés előnyeit mindenki élvezi
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az autópálya-építés Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót nyit

Nagyvolumenű útépítési programmal készülünk a következő évekre. A 47-es négysávosítása Békéscsabától és Debrecentől, Berettyóújfalutól is megindulna. Ez a projekt lenne a következő 10 év legnagyobb autópálya építése Magyarországon.”

– mondta el a miniszter.

Azt is hangsúlyozta:

Ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót nyissanak Debrecen-Békéscsaba-Szeged között.”

A tervek 2026 végére fognak rendelkezésre állni.

