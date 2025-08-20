Ez lesz a következő 10 év legnagyobb hazai autópálya-építése 

Ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót is nyissanak. Mutatjuk a nyomvonalat és a részleteket, valamint azt is, milyen szakaszában járnak az autópálya-építés munkálatai!

A 47-es út négysávosítása, a következő 10 év legnagyobb autópálya-építés projektje kapcsán tett közzé újabb információkat TikTok csatornáján Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter részletesen szólt arról, hogy miként áll most az M47-es ügye, amely Békés vármegye szempontjából is fontos fejlesztésnek számít – írja a BEOL. Az autópálya-építés előnyeit mindenki élvezi

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség Az autópálya-építés Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót nyit Nagyvolumenű útépítési programmal készülünk a következő évekre. A 47-es négysávosítása Békéscsabától és Debrecentől, Berettyóújfalutól is megindulna. Ez a projekt lenne a következő 10 év legnagyobb autópálya építése Magyarországon.” – mondta el a miniszter. Azt is hangsúlyozta: Ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót nyissanak Debrecen-Békéscsaba-Szeged között.” A tervek 2026 végére fognak rendelkezésre állni. #lazarinfo ♬ eredeti hang - Lázár Nation @lazar.nation Zajlanak a tervek előkészítése a 47-es út fejlesztésével kapcsolatban, ami Debrecen, Békéscsaba és Szeged útvonalat érinti! #lazarjanos

