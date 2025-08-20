Ez lesz a következő 10 év legnagyobb hazai autópálya-építése 

A 47-es út négysávosítása, a következő 10 év legnagyobb autópálya-építés projektje kapcsán tett közzé újabb információkat TikTok csatornáján Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter részletesen szólt arról, hogy miként áll most az M47-es ügye, amely Békés vármegye szempontjából is fontos fejlesztésnek számít – írja a BEOL.
Nagyvolumenű útépítési programmal készülünk a következő évekre. A 47-es négysávosítása Békéscsabától és Debrecentől, Berettyóújfalutól is megindulna. Ez a projekt lenne a következő 10 év legnagyobb autópálya építése Magyarországon.”
– mondta el a miniszter.
Azt is hangsúlyozta:
Ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót nyissanak Debrecen-Békéscsaba-Szeged között.”
A tervek 2026 végére fognak rendelkezésre állni.