Azbej Tristan: A magyar–amerikai kapcsolatokban beköszöntött a tisztesség ideje

„Ami kimaradt a jelentésből: az unalomig ismert korábbi rágalmak és ferdítések a kormány intézkedéseiről, valamint a genderlobbi tollából született woke-számonkérések. Ezzel is világossá vált, hogy

Trump elnök és a republikánus kormányzat barátként tekint hazánkra, és a mostani emberi jogi jelentéssel is egyből közelebb kerültünk a valósághoz”

– fogalmazott Azbej Tristan.

Az amerikai külügyminisztérium honlapján elérhető, 16 oldalas jelentés szerint 2024-ben nem voltak hiteles beszámolók jelentős emberi jogi visszaélések. A dokumentum megállapítja, hogy a kormány megfelelő lépéseket tett azoknak a tisztviselőknek a felkutatására és felelősségre vonására, akik emberi jogi visszaélést követtek el és azonosította a fejlesztendő területeket is.

A jelentés részletei

A jelentés kitér arra, hogy 2024 februárjában létrejött a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amely külföldi kapcsolatokkal rendelkező szervezeteket – például Transparency International Magyarországot és az Átlátszó.hu oldalt – vett célba annak felmérésére, hogy ezek kiszolgáltak-e egy külföldi lobbi-érdekhálózatot. Október 28-án a hivatal közzétette az Átlátszóról szóló jelentését, amely arra a következtetésre jutott, hogy

az Átlátszó külföldi finanszírozás elfogadása mellett olyan tevékenységet is folytatott, amely állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányult és egy összetett nemzetközi hálózat része volt, amely finanszírozói érdekeit képviselte, jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kárt okozva az országnak.

A sajtószabadságról szóló fejezet szerint a kormány tiszteletben tartotta a véleménynyilvánítás szabadságát. A jelentés megállapítja, hogy a független média aktív volt és a vélemények széles skáláját fejezte ki, ugyanakkor a kormányzati politika és gyakorlat hatással volt a közszolgálati és egyes magánmédiumokra, ami hátrányt okozott bizonyos médiumtípusoknak. A jelentés szerint a magyar kormány kiemelt prioritássá tette az antiszemitizmus elleni harcot: nyilvánosan hangsúlyozza, hogy szabad és befogadó környezetet biztosít a zsidó közösség számára. A jelentés kitér egyebek mellett a munkavállalói jogokra, a bér- és munkaidő szabályozására, a gyermekek védelmére és a vallásszabadságra is.

A dokumentumban nem esik szó kormányzati korrupcióról, LMBTQ-jogokról és börtönkörülményekről.