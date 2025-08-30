A Bajnai-korszak újra kopogtat, de mi azon vagyunk, hogy ne nyíljon ki az ajtó – Dömötör Csaba az Origónak

A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője szerint „vaskos adóemeléssel számolhat mindenki”, aki a Tisza Pártot tünteti ki a bizalmával a 2026-os országgyűlési választáson. „Ilyen értelemben újra a Bajnai-korszak kopogtat az ajtón. Mi azon vagyunk, hogy ne nyíljon ki ez az ajtó” – hangsúlyozta a politikus.
Példátlan, amikor egy politikai közösség előre bevallja, hogy félre fogja vezetni azokat, akiknek a bizalmára pályázik”
– tette hozzá Dömötör Csaba.
A politikus a szeptember 1-től induló Otthon Start program kapcsán az Origónak elmondta: nagyon örül annak, hogy „a magyar otthonteremtési program és úgy általában a családtámogatási program rendkívül sokszínű, mert különböző élethelyzeteket vesz figyelembe. Ebben az esetben arról van szó, hogy az életüket, pályájukat kezdő fiatalok nagyobb eséllyel vághatnak bele az otthonteremtésbe, ha pedig később úgy döntenek, hogy gyermeket vállalnak, családot alapítanak, akkor továbbra is számíthatnak a többi kormányzati támogatásra.” Mint mondta, ezzel
a magyar családtámogatási rendszer Európa egyik legerősebb családtámogatási rendszerévé válik, és „azon leszünk, hogy ez 2026 után is így maradjon”.
Az EP-képviselő lapunknak kifejtette: az Európai Parlamentben eddig még nem foglaltak állást a magyar otthonteremtési támogatásról, amely szeptember 1-jével, azaz hétfőtől indul. Hozzátette: azt viszont tudjuk, hogy a jövedelemadó ügyében Brüsszel kétkulcsos jövedelemadó-rendszert szeretne Magyarországon.
Egyébként kivezetnék a bankok ágazati különadóját is, ilyen értelemben is a 2010 előtti adópolitikát hoznák vissza”
– szögezte le Dömötör Csaba. Arra is utalt, hogy „nem ez az első eset, hogy a Tisza terveiben azt látjuk visszaköszönni, amit különböző brüsszeli dokumentumokban egyébként Magyarország számára javasolnak.”
Dömötör Csaba szerint „lesz miről vitatkoznunk, hiszen amíg az Európai Parlament nem ülésezett az elmúlt 5-6 hétben, nagyon sok minden történt.
Bejelentették az EU és Ukrajna közötti megállapodást, amely gyakorlatilag az uniós piacok megnyitásáról szól.”
„Megállapodás született az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság és az Egyesült Államok között, ami gyakorlatilag egyenértékű azzal, mintha felmosták volna a padlót az európai országokkal és az EU egészével. Ez tehát nem sok jót hoz Európának.”
„Bejelentették továbbá az új hosszú távú költségvetés számait, ami vaskos megszorítást jelentene az európai gazdák számára, illetve a kohéziós támogatásokból is nagy mértékben lefaragnának. Mindezt csupán azért, hogy az ukrán bővítésnek és a háborús politikának teret csináljanak, illetve azoknak a (közös uniós hitelt érintő) kamatoknak, amelyeket a korábban felvett hitelek miatt kell visszafizetni, úgyhogy van mit megvitatnunk!” - mondta Dömötör Csaba.
A következő plenáris ülésen várhatóan részt vesz Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke is, ezért mi is nagy erőkkel veszünk majd részt a vitában.”
Dömötör Csaba erre reagálva kifejtette: „a Patrióták folyamatosan erősödnek, és nagy bizakodással várjuk a csehországi választásokat. Látjuk, hogy Franciaországban Marine LePen pártja vezet, amely a Patrióta frakció tagja; Hollandiában is megnyerték a legutóbbi választást (a Geert Wilders vezette Szabadságpárt – a szerk.); Lengyelországban a PiS (Jog és Igazságosság, Jaroslaw Kaczynski pártja) megnyerte az elnökválasztást. Ők ugyan nem a Patrióta frakcióban ülnek, de szövetségeseink, illetve
Németországban is körvonalazódik egy markáns jobboldali fordulat, hiszen az AfD (Alternatíva Németországért) most már huzamosabb ideje a legnépszerűbb párt, megelőzve a Kereszténydemokrata Uniót.”
„Az európai választók tehát irányváltást szeretnének. A kérdés már csak az, hogy Brüsszelben hajlandóak-e meghallani a hangjukat” – jegyezte meg Dömötör Csaba.
Ebben a parlamenti ciklusban vagy a következőben?
„Ha rajtunk múlik, minél hamarabb.”