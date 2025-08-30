A Bajnai-korszak újra kopogtat, de mi azon vagyunk, hogy ne nyíljon ki az ajtó – Dömötör Csaba az Origónak

A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője szerint „vaskos adóemeléssel számolhat mindenki”, aki a Tisza Pártot tünteti ki a bizalmával a 2026-os országgyűlési választáson. „Ilyen értelemben újra a Bajnai-korszak kopogtat az ajtón. Mi azon vagyunk, hogy ne nyíljon ki ez az ajtó” – hangsúlyozta a politikus.

Példátlan, amikor egy politikai közösség előre bevallja, hogy félre fogja vezetni azokat, akiknek a bizalmára pályázik”

– tette hozzá Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a Parlamenti csataterek – Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon, 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az Otthont Start program Brüsszelben még nem téma

A politikus a szeptember 1-től induló Otthon Start program kapcsán az Origónak elmondta: nagyon örül annak, hogy „a magyar otthonteremtési program és úgy általában a családtámogatási program rendkívül sokszínű, mert különböző élethelyzeteket vesz figyelembe. Ebben az esetben arról van szó, hogy az életüket, pályájukat kezdő fiatalok nagyobb eséllyel vághatnak bele az otthonteremtésbe, ha pedig később úgy döntenek, hogy gyermeket vállalnak, családot alapítanak, akkor továbbra is számíthatnak a többi kormányzati támogatásra.” Mint mondta, ezzel

a magyar családtámogatási rendszer Európa egyik legerősebb családtámogatási rendszerévé válik, és „azon leszünk, hogy ez 2026 után is így maradjon”.

A magyar otthonteremtési hitel lehet a brüsszeli bürokraták új bokszzsákja

Az EP-képviselő lapunknak kifejtette: az Európai Parlamentben eddig még nem foglaltak állást a magyar otthonteremtési támogatásról, amely szeptember 1-jével, azaz hétfőtől indul. Hozzátette: azt viszont tudjuk, hogy a jövedelemadó ügyében Brüsszel kétkulcsos jövedelemadó-rendszert szeretne Magyarországon.

Egyébként kivezetnék a bankok ágazati különadóját is, ilyen értelemben is a 2010 előtti adópolitikát hoznák vissza”

– szögezte le Dömötör Csaba. Arra is utalt, hogy „nem ez az első eset, hogy a Tisza terveiben azt látjuk visszaköszönni, amit különböző brüsszeli dokumentumokban egyébként Magyarország számára javasolnak.”