Amikor a balliberális rácsodálkozik a valóságra

A választókerületi szintű kutatásokban a Fidesz szisztematikusan jobban áll, mint ami az országos kutatásokból következik – mondta a balliberális Pulai András.

Balliberális vélemény: a Fidesz vezet

Fotó: Facebook/ Pulai András

A Publicus közvélemény-kutató vezetője szerint, több oka is van, hogy az országos szintű felmérésekben nem a Fidesz, hanem a Tisza vezet.

Pulai András Németh Péter podcastműsorában beszélt arról, hogy

a választókerületi szintű kutatások a Fidesz egyértelmű előnyét mutatják,

míg az országos kutatások szerint a Tisza Párt vezet.

Mint mondta, ennek az oka azt lehet, hogy

az országos kutatásokban a Tiszát viszi előre a ’hype’, és egy kicsikét felül van mérve a Tisza, illetve alul van mérve a Fidesz. Ezt abszolút el tudom képzelni egyébként. Míg amikor egy helyi kutatás zajlik, ahol inkább az emberek helyi preferenciájára vagyunk kíváncsiak, helyi jelölteket vizsgálunk, kicsikét visszahozzuk a földre a válaszadókat ezekkel a kérdésekkel”.

Hozzátette, a helyi szintű kutatások esetében

talán egy kicsikét kevésbé hype-olt és kicsikét jobban a saját mélyebb preferenciájukhoz tartozó választ adnak a választók.

Mint mondta, ők is érzékelik, hogy érdemi eltérés van az országos kutatások eredménye, illetve a helyi kutatások eredménye között: az országos szintű kutatásoknak a Tisza nyertese, a helyi szinteken pedig a Fidesz nyertese.

A balliberális értelmiségi szerint is a helyi szint fontosabb

Pulai András azt is megjegyezte, hogy

a helyi szint fontosabb, mert 106 választókerület van, míg az országos listán még 93 vagy 92 mandátum

(attól függően, hogy a német kisebbségi képviselőt beleszámítjuk-e).

Másrészről pedig tipikusan a választási rendszer logikájából az következik, hogy

az egyéni választói kerületekben fog eldőlni a győzelem vagy a győzelem mértéke

– tette hozzá.