Óriási léptékű állami beruházási program indul – teljesen átépül Magyarország 2035-ig

Egy a Magyar Közlönyben frissen megjelent kormányhatározat szerint egy 2035 végéig tartó, minden eddiginél nagyobb állami beruházási program indul Magyarországon – írja a Világgazdaság.

A 2035-ig szóló állami beruházási program több száz projektet nevesít ágazati bontásban. Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Eddig példátlan méretű állami beruházási program indul

Az eddig még soha sem látott léptékű, 2035-ig szóló állami beruházási keretprogram több száz projektet nevesít ágazati bontásban, feltüntetve:

milyen beruházásról van szó,

mikor kell megvalósulnia,

mekkora keretösszegből, a felelős minisztériumok megjelölésével.

A fejlesztésekre évről évre biztosítják a forrást az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatából, meghatározva, hogy szükség esetén Lázár Jánosnak és Nagy Mártonnak módosítási javaslatot is be kell nyújtania.

Rendvédelem, egészségügy, infrastruktúra - minden megújul

A tervezett beruházások élén szerepel:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat új központja (33 Mrd Ft, 2025-2030), a TEK-irodaházak építése (50 Mrd Ft, 2025-2030), a Heim Pál Gyermekkórház új sürgősségi és belgyógyászati központja (összesen 127 Mrd Ft), a Nemzeti Népegészségügyi Központ fejlesztése (37 Mrd Ft), a Zala Vármegyei Kórház felújítása (80 Mrd Ft), a Szennyvíztisztító beruházása Székesfehérváron (30 Mrd Ft), és a Balaton iszapkotrása és vízminőség-javítása (68 Mrd Ft).

Közlekedési gigaprojektek

A következő évtized legnagyobb közlekedési beruházása az M100-as gyorsforgalmi út kiépítése Albertirsától az M1-esig, valamint:

az M100-as Esztergom-M1 közti szakasz (550 Mrd Ft),

a vasúti fejlesztések két ütemben (1002 Mrd Ft 2030-ig, 1404 Mrd Ft 2031-35 között),

a közúthálózat karbantartása (évenként 1000-1000 Mrd Ft),

az ipari parkokat kiszolgáló infrastruktúra (1000-1000 Mrd Ft),

800 milliárdos EIB-hitelből vasútfejlesztés 2030-ig,

és a Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlása négy etapban összesen 1 307 milliárd Ft-ból.

Hazai cégek előnyben

A beruházásokat az új „patrióta építési törvény” szabályozza, amelynek célja, hogy magyar anyagból, magyar cégekkel, magyar profit jöjjön létre - miközben a „kevesebből többet” elv alapján fenntartható, valóban szükséges fejlesztések valósuljanak meg.