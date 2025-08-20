Hírlevél

beruházás

Óriási léptékű állami beruházási program indul – teljesen átépül Magyarország 2035-ig

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Soha nem látott nagy volumenű, tízéves állami beruházási keretprogramot fogadott el a kormány. A beruházási program 2035 végéig tartó fejlesztési csomagjában több száz projekt szerepel a rendvédelemtől az egészségügyön át a közlekedésig. A program célja a magyar gazdaság élénkítése, az életminőség javítása és a hazai építőipar helyzetbe hozása.
Egy a Magyar Közlönyben frissen megjelent kormányhatározat szerint egy 2035 végéig tartó, minden eddiginél nagyobb állami beruházási program indul Magyarországon – írja a Világgazdaság

Soha nem látott léptékű beruházási program indul.
A 2035-ig szóló állami beruházási program több száz projektet nevesít ágazati bontásban. Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Eddig példátlan méretű állami beruházási program indul

Az eddig még soha sem látott léptékű, 2035-ig szóló állami beruházási keretprogram több száz projektet nevesít ágazati bontásban, feltüntetve:

  • milyen beruházásról van szó,
  • mikor kell megvalósulnia,
  • mekkora keretösszegből, a felelős minisztériumok megjelölésével.

A fejlesztésekre évről évre biztosítják a forrást az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatából, meghatározva, hogy szükség esetén Lázár Jánosnak és Nagy Mártonnak módosítási javaslatot is be kell nyújtania.

Rendvédelem, egészségügy, infrastruktúra - minden megújul

A tervezett beruházások élén szerepel:

  1. A Nemzeti Védelmi Szolgálat új központja (33 Mrd Ft, 2025-2030),
  2. a TEK-irodaházak építése (50 Mrd Ft, 2025-2030),
  3. a Heim Pál Gyermekkórház új sürgősségi és belgyógyászati központja (összesen 127 Mrd Ft),
  4. a Nemzeti Népegészségügyi Központ fejlesztése (37 Mrd Ft),
  5. a Zala Vármegyei Kórház felújítása (80 Mrd Ft),
  6. a Szennyvíztisztító beruházása Székesfehérváron (30 Mrd Ft),
  7. és a Balaton iszapkotrása és vízminőség-javítása (68 Mrd Ft).

Közlekedési gigaprojektek

A következő évtized legnagyobb közlekedési beruházása az M100-as gyorsforgalmi út kiépítése Albertirsától az M1-esig, valamint:

  • az M100-as Esztergom-M1 közti szakasz (550 Mrd Ft),
  • a vasúti fejlesztések két ütemben (1002 Mrd Ft 2030-ig, 1404 Mrd Ft 2031-35 között),
  • a közúthálózat karbantartása (évenként 1000-1000 Mrd Ft),
  • az ipari parkokat kiszolgáló infrastruktúra (1000-1000 Mrd Ft),
  • 800 milliárdos EIB-hitelből vasútfejlesztés 2030-ig,
  • és a Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlása négy etapban összesen 1 307 milliárd Ft-ból.

Hazai cégek előnyben

A beruházásokat az új „patrióta építési törvény” szabályozza, amelynek célja, hogy magyar anyagból, magyar cégekkel, magyar profit jöjjön létre - miközben a „kevesebből többet” elv alapján fenntartható, valóban szükséges fejlesztések valósuljanak meg.

A tízéves program így nemcsak a gazdaság felpörgetését, hanem az életminőség javítását és a hazai építőipar megerősítését is szolgálja, hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarország épített környezetben is felzárkózzon Nyugat-Európához.

 

