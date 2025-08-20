Óriási léptékű állami beruházási program indul – teljesen átépül Magyarország 2035-ig

Egy a Magyar Közlönyben frissen megjelent kormányhatározat szerint egy 2035 végéig tartó, minden eddiginél nagyobb állami beruházási program indul Magyarországon – írja a Világgazdaság.
Az eddig még soha sem látott léptékű, 2035-ig szóló állami beruházási keretprogram több száz projektet nevesít ágazati bontásban, feltüntetve:
A fejlesztésekre évről évre biztosítják a forrást az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatából, meghatározva, hogy szükség esetén Lázár Jánosnak és Nagy Mártonnak módosítási javaslatot is be kell nyújtania.
A tervezett beruházások élén szerepel:
A következő évtized legnagyobb közlekedési beruházása az M100-as gyorsforgalmi út kiépítése Albertirsától az M1-esig, valamint:
A beruházásokat az új „patrióta építési törvény” szabályozza, amelynek célja, hogy magyar anyagból, magyar cégekkel, magyar profit jöjjön létre - miközben a „kevesebből többet” elv alapján fenntartható, valóban szükséges fejlesztések valósuljanak meg.
A tízéves program így nemcsak a gazdaság felpörgetését, hanem az életminőség javítását és a hazai építőipar megerősítését is szolgálja, hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarország épített környezetben is felzárkózzon Nyugat-Európához.