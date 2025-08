A Tisza propagandafelületén támadja a kormányt Bige László fia

Érdemes felidézni, hogy Bige László az elmúlt években, évtizedekben jellemzően jó viszonyt ápolt baloldali politikusokkal és a látványos meggazdagodása is baloldali kormányzatok idejére esett. Így Horn Gyula miniszterelnöksége alatt lett milliárdos, miután a privatizáció során megszerezte a Tiszamenti Vegyiműveket. Később Medgyessy Péterrel is közeli viszonyban volt, olyannyira, hogy alkalmanként Péterkémnek szólította a szocialista politikust. Bige feltűnt támogatóként Márki-Zay Péter kampányánál is. Márki-Zay-val, aki akkor már a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje volt, lencsevégre is kapták 2021-ben egy luxusétteremben, amint együtt vacsoráztak.

A leggazdagabbak egyike

Érdekesség, hogy Bige László láthatóan erősen ragaszkodik a fényűző életmód kellékeihez. Ismert az egzotikus vadászat utak iránti szenvedélye, de 2022-ben például azért írt róla a sajtó, mert egymilliárd forintért ünnepelte meg saját születésnapját, amelyen Rod Stewart privát koncertet adott.

Bige hatalmas birtoka Nyíregyháza közelében található, rendelkezik saját helikopterleszállóval, speciális vizesárokkal, vadasparkkal, tórendszerrel és biztonsági szolgálattal. Bige vagyonát legutóbb 126 milliárd forintra becsülték, ezzel a 21. leggazdagabb magyar volt.