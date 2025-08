Legalább százmillióval támogatta Magyar Pétert a baloldali oligarcha

A baloldali oligarcha, Bige László vállalkozása komoly problémákkal küzd. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt körül mozgolódik, és legalább százmillió forinttal támogatja Magyar Péter „vállalkozását” – írja a Magyar Nemzet.

A Tisza propagandafelületén támadja a kormányt Bige László fia

Fotó: MTI

Bige László és a Tisza Párt

Egykor a Horn- és Gyurcsány-kormányok idején volt igazán sikeres, de Bige László most ismét a figyelem középpontjába került – ezúttal Magyar Péter környezetében. Legalább százmillió forinttal támogatta a Tisza Párt körüli szervezeteket, ahogy korábban Márki-Zay Pétert is. A Metropol információi szerint Svájcon keresztül küldte a támogatást Magyar Péteréknek. Közben fia, Bige Dávid is megjelent a Tisza Párt köreiben.

Bige László vélhetően gazdasági okokból támogatja a Magyar Péter fémjelezte politikai formációt: cége, a Nitrogénművek Zrt. anyagi nehézségekkel küzd. Egy 200 millió eurós kötvényt nem tudtak visszafizetni, és bár haladékot kértek, a vagyonkimentési lépések – például egy kamionparkoló átjátszása – konfliktust okoztak a hitelezőkkel.

Büntetőeljárás és kartellvád

Úgy tűnik, hogy nem véletlen az időzítés: Bige László talán egy lehetséges kormányváltásban bízik, és ezért támogatja a Tisza Pártot.

Bár korábban vesztegetés elfogadása miatt eljárás indult ellene, abból felmentették. Jelenleg hulladékgazdálkodási szabályszegés ügyében folyik eljárás ellene, a GVH pedig 11 milliárdos kartellbírságot szabott ki cégére.

A baloldali oligarcha zűrös ügyeiről a Magyar Nemzet oldalán tájékozódhat.