Ez volt az ukránok célja a Barátság vezeték megtámadásával

Korreszpondent című lap örömmámorban úszik, hogy Putyin barátai olaj nélkül maradtak. A Magyar Nemzet taglalta az ukránok reakcióit a vezeték megtámadásával kapcsolatban. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Vasárnapi újság vendége volt.

A biztonságpolitikai szakértő szerint Volodimir Zelenszkij a magyarokat akarta gyengíteni a vezeték megtámadásával

Fotó: Illusztráció (SIMON WOHLFAHRT/AFP) / AFP

Biztonságpolitikai szakértő: cél Magyarország gyengítése

Horváth szerint ezek célzott akciók, amelyeket az ukrán titkosszolgálat is kiegészít. Az aktivitás Magyarország ellen egyértelműen a kormány esetleges gyengítéséről, illetve az EU-csatlakozásról szól. A Barátság vezetékkel szembeni támadások is ebbe a folyamatba illeszkednek. Ugyanakkor a támadások paradox helyzetet teremtenek, mert az ukrán hadsereg által használt gázolaj egy részét Magyarországról szerzik, így ha a csapok elzáródnának, az ukrán hadsereg is nehéz helyzetbe kerülne – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor jelezte, napokon belül meg tudná bénítani Ukrajnát, de nem ezt az utat szeretné választani. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy a békét fenntartsák a két állam között, továbbra is biztosítja Magyarország a humanitárius támogatást, köztük az üzemanyagot és az áramot is. További részleteket a Magyar Nemzet oldalán olvashat!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter levélben fordult vasárnap az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nemrég Magyarországnak adott négypontos energiabiztonsági garanciákkal kapcsolatban, amelyek közül szerinte már kettőt megsértettek. A részletekért kattintson az Origóra!