BKV-buszokat vizsgáltak, elképesztő hiányosságokra derült fény

A legtöbb BKV-busz karbantartásért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén tartottak vizsgálatokat a kormányhivatal műszaki ellenőrei, hogy felmérjék a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát.

Hatalmas lángokkal égett a 16-os BKV-busz Budapest V. kerületében

Az utóbbi napokban ugyanis több busz is kigyulladt.

A vizsgált járműveknél komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény: a kormányhivatal munkatársai

az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból,

28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28 százaléknál pedig azonnali javítást rendeltek el.



Veszélyesek a BKV-buszok

A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota

- ismertették, hozzátéve, hogy a vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak. A kormányhivatal mint közlekedési hatóság a jövőben is minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni – áll a közleményben.

Amint azt az Origo is megírta már, több busz is kiégett az elmúlt időszakban, a lángoló buszokról több kép és videó is készült.