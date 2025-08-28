Bombahíreket jelentett be a fix kamatozású lakáshitelről a Miniszterelnökség államtitkára

Első bombahír: országosan csökkentek az otthon startos lakások árai – írta Panyi Miklós, majd úgy folytatta:

- Második bombahír: a nem otthon startos lakások árai emelkedtek.

Tehát, miközben az ingatlanpiacon általánosságban nőttek az árak, az otthon startos lakások ezt a folyamatot nem követték.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormáyinfón, 2025. augusztus 6-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Budapesten és a megyei jogú városokban is éreztet hatását a fix kamatozású lakáshitel

Az államatitkár szerint figyelni kell Budapestre és a megyei jogú városokra is. Ebben a tekintetben vegyes a kép, mert vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak és vannak olyanok, ahol csökkentek – írta.