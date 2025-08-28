Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

lakáshitel

Bombahíreket jelentett be a fix kamatozású lakáshitelről a Miniszterelnökség államtitkára

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján mozgásba lendült az ingatlanpiac. Bár az ellenzék és propagandájuk 20–40 százalékos áremelkedéssel riogat, a tények újra megcáfolják őket – közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán csütörtökön. Az államtitkár hangsúlyozta: miközben az ingatlanpiacon általában nőttek az árak, az otthon startos lakások ezt a folyamatot nem követték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lakáshitelotthonteremtéscsaládbarát kormányPanyi Miklósfix kamatozás

Első bombahír: országosan csökkentek az otthon startos lakások árai – írta Panyi Miklós, majd úgy folytatta:
- Második bombahír: a nem otthon startos lakások árai emelkedtek. 

Tehát, miközben az ingatlanpiacon általánosságban nőttek az árak, az otthon startos lakások ezt a folyamatot nem követték.

Budapest, 2025. augusztus 6. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án. MTI/Máthé Zoltán
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormáyinfón, 2025. augusztus 6-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Budapesten és a megyei jogú városokban is éreztet hatását a fix kamatozású lakáshitel

Az államatitkár szerint figyelni kell Budapestre és a megyei jogú városokra is. Ebben a tekintetben vegyes a kép, mert vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak és vannak olyanok, ahol csökkentek – írta.

Orbán Viktor: Még 4 nap és Start!

Panyi Miklós két fontos tényezőre is felhívta a figyelmet. Az egyik, hogy

amelyik eladó túláraz, az kiesik a programból, a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat. Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start Program. Erre a rendeletben külön szabály is van.”

A másik, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére indulnak a budapesti és nagyvárosi lakásfejlesztések. 

„A héten is tucatnyi fejlesztési igény érkezett, több mint 10 ezer lakásra. Már két, több mint 4000 lakásos fejlesztés van nemzetgazdasági kiemelési eljárás alatt” – árulta el.

Szeptember elején további nagy bejelentések várhatóak. Lesz kínálat, lesz miből válogatnia az elsőlakás-vásárlóknak” 

– ígérte a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára. 

„A lakáspiac tehát mozgásba lendült, a fiatalok a jövőjüket tervezik, sok ingatlantulajdonos továbbléphet, az építőipar megindult, jönnek az új lakások, az albérletárak csökkenésnek indultak, országos áremelkedés pedig nincs az otthon startos lakásoknál.”

Hajrá fiatalok, albérlet helyett irány az első otthon!” 

– zárta bejegyzését Panyi Miklós.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!