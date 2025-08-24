Ursula von der Leyen szerződésében nem jön ki a matek, mégis ragaszkodik hozzá

Hernádi Zsolt keményen fogalmazott a Szalai Zoltánnak, a Mandiner főszerkesztőjének adott exkluzív interjújában. Brüsszel hibát hibára halmoz a Mol-vezér szerint.

Brüsszel elhibázott döntéseket hoz. Exkluzív interjút adott Hernádi Zsolt Fotó: Mandiner

Elhibázott Brüsszel energiapolitikája

Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés.

Fel kell tenni a kérdést, kinek az érdekeit szolgálják az EU energetikapolitikai célkitűzései? Különösen, hogy 2027-re teljesen meg akarják szüntetni az orosz gázimportot. „...egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?”

Hernádi kitért az amerikai LNG-szerződésekre is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

Sokan a Mol sikereit az orosz kőolaj stabil szállításában látják, azonban az elnök-vezérigazgató ezt másképp látja. Szerinte az erős infrastruktúra és a komplex finomítási kapacitás a siker kulcsa, és az, hogy a szinergiákkal hatékonyan tudnak bánni. A Mol töltőállomás hálózata évente több mint 600 millió dollárt »hoz a konyhára«, mialatt korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított. Ahogy fogalmazott: „Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag.”

Az EU egy darab vezetékre akarja rákötni Magyarországot – ez életveszélyes

Energiapolitikai káosz alakult ki a térségben, ami a háborúnak és a szankciópolitikának tudható be. Magyarország és Szlovákia ellátása egyetlen vezetékre, az Adria-vezetékre korlátozódik, és a horvátok megduplázták a tranzitdíjat rögtön a háború kitörése után.

Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz.

Az interjúban szóba került az INA- ügy is, ami a Mol-vezér meglátása szerint egy koncepciós támadás volt. Hernádit ebben a perben két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok.

Rosszkor voltam rossz helyen. A hivatalos üzenet az volt: Hernádi úr nem cél, csak járulékos veszteség. A vádemelés mögött összehangolt politikai és ügyészi akció állt, „ahol a legfőbb ügyész és egy újság tulajdonosa 15-20 SMS-t váltott naponta a kiszivárogtatásokról. Bűncselekményt nem követtem el. És ha ma kellene újra megmenteni az INA-t, újra megtenném. Én versenypárti vagyok – győzzön a jobb

– zárta gondolatait Hernádi Zsolt.