Brüsszel jogi hadjáratot készít elő a Patriótákkal szemben

Kiemelték, hogy az Európai Bizottság politikái – különösen a Green Deal – kárt okoznak az európai gazdaságnak, továbbá a gazdáknak és a vállalkozásoknak, ezért iparfejlesztést és energiaszuverenitást sürgetnek.

Európának közvetítő és támogató szerepet kell játszania a térségbeli konfliktus lezárása érdekében.

Amint Orbán Viktor miniszterelnök is többször utalt rá, lassan többségbe kerülnek a patrióta erők a nyugati világban. Ez a választói akarat világos üzenetet küldött Brüsszelnek:

egyre nagyobb tömegek követelik a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartását, a bevándorlás korlátozását és a hagyományos európai értékek védelmét

– folytatja az elemző.

Él és virul a Patrióták frakciója

A választási eredmények a korábbinál is erősebb, intézményesített együttműködés iránti igényt teremtettek a patrióta pártok között. Az Európai Parlament (EP) következetes kiszorító akciói ellenére az Európai Patrióták pártja és frakciója él és virul, egyre erősebb, egyre összetartóbb és egyre jelentősebb ügyekben tölt be vezető szerepet. Így aztán

az EP , ha már politikai alapon nem boldogul a Patriótákkal, szokásos módon egy újabb jogi leszámolást készít elő.

Gondolhatnánk, hogy ehhez azért illő lenne valamilyen jogsértést találni a Patrióták részéről, de Brüsszelben úgy működik a jogállam, hogy már erre sincs szükség: majd felelnek a Patrióták egy másik európai párt helyett – állapítja meg Petri Bernadett.