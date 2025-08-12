Brüsszel jogi hadjáratot készít elő a Patriótákkal szemben

A 2024-es európai parlamenti választások a patrióta erők történelmi áttörését hozták: számos tagállamban, így Franciaországban, Olaszországban, Magyarországon, Ausztriában és Hollandiában is jelentősen növelték mandátumaik számát, több helyen az első vagy második legerősebb politikai erőként végezve – írja Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója, aki a brüsszeli jogállamiság módszereit elemzte.
Ahogyan arról nemrégiben beszámoltunk, az idén júniusban Franciaországban tartott Patrióta-nagygyűlés után közös nyilatkozatban szólaltak meg az európai hazafias pártok vezetői. A pártcsalád kilenc pontban foglalta össze javaslatait Európa megerősítésére. A nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy egy olyan időszakban, amikor a legtöbb nemzet a saját érdekeinek védelmére alapozza politikáját,
az Európai Unió továbbra is a múltban ragadt, és olyan politikát folytat, amely azzal a kockázattal jár, hogy Európát és nemzeteit eltávolítja a világ színpadáról.
Kiemelték, hogy az Európai Bizottság politikái – különösen a Green Deal – kárt okoznak az európai gazdaságnak, továbbá a gazdáknak és a vállalkozásoknak, ezért iparfejlesztést és energiaszuverenitást sürgetnek.
Európának közvetítő és támogató szerepet kell játszania a térségbeli konfliktus lezárása érdekében.
Amint Orbán Viktor miniszterelnök is többször utalt rá, lassan többségbe kerülnek a patrióta erők a nyugati világban. Ez a választói akarat világos üzenetet küldött Brüsszelnek:
egyre nagyobb tömegek követelik a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartását, a bevándorlás korlátozását és a hagyományos európai értékek védelmét
– folytatja az elemző.
A választási eredmények a korábbinál is erősebb, intézményesített együttműködés iránti igényt teremtettek a patrióta pártok között. Az Európai Parlament (EP) következetes kiszorító akciói ellenére az Európai Patrióták pártja és frakciója él és virul, egyre erősebb, egyre összetartóbb és egyre jelentősebb ügyekben tölt be vezető szerepet. Így aztán
az EP , ha már politikai alapon nem boldogul a Patriótákkal, szokásos módon egy újabb jogi leszámolást készít elő.
Gondolhatnánk, hogy ehhez azért illő lenne valamilyen jogsértést találni a Patrióták részéről, de Brüsszelben úgy működik a jogállam, hogy már erre sincs szükség: majd felelnek a Patrióták egy másik európai párt helyett – állapítja meg Petri Bernadett.
Elindult a jurisztokrata akció, amely a Patrióták frakcióját következetesen összemosni igyekszik a korábbi, azóta jogutód nélkül megszűnt Identitás és Demokrácia párt képviselőcsoportjával. A hírek szerint a Parlament főtitkára hivatalos levélben jelezte: a volt Identitás és Demokrácia frakció pénzügyi szabálytalanságai ügyében lezárt eljárásban keletkezett vizsgálati anyagok – noha a csoport már nem létezik – relevánsak lehetnek a Patrióták esetében.
Az Európai Patrióták ügyében tehát a Parlament következetesen építi új narratíváját a frakció ellehetetlenítésére, jogsértés hiányában is. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság néhány héttel ezelőtt elkészítette saját állásfoglalás tervezetét, amely jogi hivatkozásokkal próbálja alátámasztani, hogy az ID-csoport és a Patrióták között „jogfolytonosság” áll fenn.
A XXI. Század Intézet teljes elemzése ide kattintva olvasható.