Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lekapcsolják az internetet, ez vár az emberekre

Patrióták Európáért

Brüsszel jogi hadjáratot készít elő a Patriótákkal szemben

25 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sajátos értelmezést kapott a jogállamiság az Európai Unióban: Brüsszel jogi hadjáratot készít elő a Patriótákkal szemben. A XXI. Század Intézet elemzésében a 2024-es európai parlamenti választásokon megerősödött patrióta erők előretörését, annak társadalmi és politikai hátterét, valamint az erre adott brüsszeli intézményi reakciókat vizsgálták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Patrióták EurópáértXXI. Század Intézetkonzervatívokeurópai parlamentelemzéskettős mérceJogsértés

A 2024-es európai parlamenti választások a patrióta erők történelmi áttörését hozták: számos tagállamban, így Franciaországban, Olaszországban, Magyarországon, Ausztriában és Hollandiában is jelentősen növelték mandátumaik számát, több helyen az első vagy második legerősebb politikai erőként végezve – írja Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója, aki a brüsszeli jogállamiság módszereit elemzte.

Jogállamiság újraértelmezve?, Building with flag during press conference of President of the European Commission URSULA VON DER LEYEN and Federal chancellor of the Federal Republic of Germany (Bundeskanzler) Friedrich Merz following their meeting in the Berlaymont the headquarters of the European Commission an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 9th of May 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Az Európai Bizottság épülete Brüsszelben. Jogállamiság újraértelmezve? (Fotó: Martin Bertrand/Hans Lucas/AFP)

Ahogyan arról nemrégiben beszámoltunk, az idén júniusban Franciaországban tartott Patrióta-nagygyűlés után közös nyilatkozatban szólaltak meg az európai hazafias pártok vezetői. A pártcsalád kilenc pontban foglalta össze javaslatait Európa megerősítésére. A nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy egy olyan időszakban, amikor a legtöbb nemzet a saját érdekeinek védelmére alapozza politikáját,

az Európai Unió továbbra is a múltban ragadt, és olyan politikát folytat, amely azzal a kockázattal jár, hogy Európát és nemzeteit eltávolítja a világ színpadáról. 

Orbán Balázs Tusványoson: A nyugati politikai rendszer teljes átalakítására van szükség

Kiemelték, hogy az Európai Bizottság politikái – különösen a Green Deal – kárt okoznak az európai gazdaságnak, továbbá a gazdáknak és a vállalkozásoknak, ezért iparfejlesztést és energiaszuverenitást sürgetnek.

Európának közvetítő és támogató szerepet kell játszania a térségbeli konfliktus lezárása érdekében.

Amint Orbán Viktor miniszterelnök is többször utalt rá, lassan többségbe kerülnek a patrióta erők a nyugati világban. Ez a választói akarat világos üzenetet küldött Brüsszelnek:

egyre nagyobb tömegek követelik a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartását, a bevándorlás korlátozását és a hagyományos európai értékek védelmét

– folytatja az elemző.

Él és virul a Patrióták frakciója

A választási eredmények a korábbinál is erősebb, intézményesített együttműködés iránti igényt teremtettek a patrióta pártok között. Az Európai Parlament (EP) következetes kiszorító akciói ellenére az Európai Patrióták pártja és frakciója él és virul, egyre erősebb, egyre összetartóbb és egyre jelentősebb ügyekben tölt be vezető szerepet. Így aztán

az EP , ha már politikai alapon nem boldogul a Patriótákkal, szokásos módon egy újabb jogi leszámolást készít elő.

Gondolhatnánk, hogy ehhez azért illő lenne valamilyen jogsértést találni a Patrióták részéről, de Brüsszelben úgy működik a jogállam, hogy már erre sincs szükség: majd felelnek a Patrióták egy másik európai párt helyett – állapítja meg Petri Bernadett.

Kiderült, hogy Brüsszel a legsúlyosabb jogsértések esetén félrenéz – Mutatjuk, hogy hol és miért

Jogállamiság brüsszeli módra: cél a Patrióták ellehetetlenítése

Elindult a jurisztokrata akció, amely a Patrióták frakcióját következetesen összemosni igyekszik a korábbi, azóta jogutód nélkül megszűnt Identitás és Demokrácia párt képviselőcsoportjával. A hírek szerint a Parlament főtitkára hivatalos levélben jelezte: a volt Identitás és Demokrácia frakció pénzügyi szabálytalanságai ügyében lezárt eljárásban keletkezett vizsgálati anyagok – noha a csoport már nem létezik – relevánsak lehetnek a Patrióták esetében.

Az Európai Patrióták ügyében tehát a Parlament következetesen építi új narratíváját a frakció ellehetetlenítésére, jogsértés hiányában is. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság néhány héttel ezelőtt elkészítette saját állásfoglalás tervezetét, amely jogi hivatkozásokkal próbálja alátámasztani, hogy az ID-csoport és a Patrióták között „jogfolytonosság” áll fenn.

A XXI. Század Intézet teljes elemzése ide kattintva olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!