Brüsszeli szálak: ugyanaz a globalista hálózat támogatja Zelenszkijt és Magyar Pétert

A globalista hálózat ugyanazokkal a szereplőkkel és ugyanazzal a pénzzel dolgozik Ukrajnában és Magyarországon is, állapítja meg az Ellenpont elemzése.
Az a baloldali-globalista civil- és médiahálózat, amelyik
Magyarországon évek óta aktív, és most teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett, ugyanúgy megtalálható a Brüsszelben Zelenszkij érdekeinek lobbizó civil szervezetek mögött is. Tehát ugyanarról a hálózatról van szó”
- állítja a lap. Az elemzés szerint az Európai Unió hivatalos átláthatósági nyilvántartásában 63 ukrajnai székhelyű, de Brüsszelben regisztrált lobbiszervezetet tartanak nyilván. Ezek mögött olyan pénzforrások tűnnek fel, mint a USAID, a National Endowment for Democracy (NED) és a Soros-féle Open Society.
Az Ellenpont kiemel néhány beszédes példát, szerintük a globalista hálózat része például:
Az elemzés szerint sokszor környezetvédelmi, jogvédő vagy női érdekvédelmi álcivil szervezetként tűnnek fel ezek a hálózatok - miközben valójában politikai befolyásolást végeznek a brüsszeli és kelet-európai erőtérben.
A Center for Civil Liberties (Polgári Szabadságjogok Központ), a Media Initiative for Human Rights NGO-k, valamint a kijevi School of Economics Institute mögött ott áll finanszírozóként az a USAID, amelyik a Magyar Péter mögé teljes mellszélességgel besoroló baloldali médiát finanszírozza”
– fogalmaz az Ellenpont, konkrétan megemlítve a Magyar Hang, 444 és Telex támogatását.
A tanulmány szerint mindebből az rajzolódik ki, hogy a Zelenszkij mögött álló lobbierő nem tisztán ukrajnai érdek, hanem egy nemzetközi globalista hálózat befolyásolási művelete, amely egyszerre avatkozik be a háborús narratívába és a magyar belpolitikai erőtér átrendezésébe Magyar Péter szerepének felturbózásával.
A lap figyelmeztet arra is, hogy Ukrajna támogatását nem pusztán biztonsági vagy szuverenitási megfontolások vezérlik Brüsszelben, hanem egy olyan civil-lobbiipar működése, amely ugyanazokkal a szereplőkkel, ugyanazzal a pénzzel dolgozik Ukrajnában és Magyarországon is. A cikk szerint ezért:
Az az igazi kérdés, hogy kik írják a háttérben Európa politikai forgatókönyvét és mi ebből a magyar szuverenitás ára”.