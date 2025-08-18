Hírlevél

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Soros-hálózat

Brüsszeli szálak: ugyanaz a globalista hálózat támogatja Zelenszkijt és Magyar Pétert

Nem véletlen, hogy az EU teljes mellszélességgel támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és közben a magyar belpolitikába is súlyos összegeket pumpál. A Volodimir Zelenszkij mögött álló ukrán „civil” lobbiszervezetek finanszírozói közt ugyanis pont ugyanazok a globalista NGO-k és brüsszeli háttércentrumok találhatók, mint amelyek a Magyar Péter felemelkedése mögött álló baloldali médiát és szervezeteket is pénzelik, derül ki az Ellenpont cikkéből.
Soros-hálózatEllenpontokballiberális médiumok

A globalista hálózat ugyanazokkal a szereplőkkel és ugyanazzal a pénzzel dolgozik Ukrajnában és Magyarországon is, állapítja meg az Ellenpont elemzése.

A globalista hálózat egyik központja Brüsszel.
A globalista hálózat egyik központja az Európai Unió bürokráciája (Fotó: Martin Bertrand/Hans Lucas/AFP)

Globalista pénzek, ukrán zászló, NGO-hálózat Brüsszelben

Az a baloldali-globalista civil- és médiahálózat, amelyik 

Magyarországon évek óta aktív, és most teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett, ugyanúgy megtalálható a Brüsszelben Zelenszkij érdekeinek lobbizó civil szervezetek mögött is. Tehát ugyanarról a hálózatról van szó”

- állítja a lap. Az elemzés szerint az Európai Unió hivatalos átláthatósági nyilvántartásában 63 ukrajnai székhelyű, de Brüsszelben regisztrált lobbiszervezetet tartanak nyilván. Ezek mögött olyan pénzforrások tűnnek fel, mint a USAID, a National Endowment for Democracy (NED) és a Soros-féle Open Society.

Megtalálták a Tisza Párt káderkeltetőjét: ez köti össze Magyar Pétert Zelenszkijjel és Sorosékkal

Pénzcsapok Ukrajnának hazánkban is ismert szereplőkkel

Az Ellenpont kiemel néhány beszédes példát, szerintük a globalista hálózat része például:

  • A Center for Civil Liberties (Polgári Szabadságjogok Központ), amely szervezet teljes bevétele 2023-ban 805 ezer euró volt. Ebből kivette a részét a USAID (80 000 USD), a NED (73 000 USD) és az Open Society Institute (65 000 USD) is. E támogatók pedig pont ugyanazok, mint akik finanszírozzák Magyarországon a Magyar Hangot, a 444-et és a Telexet.
  • A Centre for Defence Strategies 194 ezer eurós éves költségvetése mögött a Soros György-féle International Renaissance Foundation (IRF) és a NED áll. Az utóbbi a hazai „guruló dollárok” botrány egyik szereplője is volt.
  • A Media Initiative for Human Rights 778 460 eurós éves támogatásból működik, ebből 108 915 eurót USAID, további tízezreket pedig Soros ukrán alapítványa adott.
  • Az Internews Ukraine hírügynökség több mint 1,4 millió eurót kapott 2023-ban az EU-tól, főként dezinformáció elleni médiaprojektekre. A támogató háttér megegyezik a magyar baloldali sajtó finanszírozóival.
  • A kijevi School of Economics Institute 4,5 millió euróból gazdálkodik, partnerei között USAID és Transparency International, emellett fontos pontja a Magyar Pétert támogató baloldali médiahálózatnak.

Az elemzés szerint sokszor környezetvédelmi, jogvédő vagy női érdekvédelmi álcivil szervezetként tűnnek fel ezek a hálózatok - miközben valójában politikai befolyásolást végeznek a brüsszeli és kelet-európai erőtérben.

Fizetett menetelés? – Így pénzelik a Pride mögötti civil szervezeteket külföldről

Álcivil lobbi Ukrajna mögött - és Magyarországon is?

A Center for Civil Liberties (Polgári Szabadságjogok Központ), a Media Initiative for Human Rights NGO-k, valamint a kijevi School of Economics Institute mögött ott áll finanszírozóként az a USAID, amelyik a Magyar Péter mögé teljes mellszélességgel besoroló baloldali médiát finanszírozza”

– fogalmaz az Ellenpont, konkrétan megemlítve a Magyar Hang, 444 és Telex támogatását.

A tanulmány szerint mindebből az rajzolódik ki, hogy a Zelenszkij mögött álló lobbierő nem tisztán ukrajnai érdek, hanem egy nemzetközi globalista hálózat befolyásolási művelete, amely egyszerre avatkozik be a háborús narratívába és a magyar belpolitikai erőtér átrendezésébe Magyar Péter szerepének felturbózásával.

A lap figyelmeztet arra is, hogy Ukrajna támogatását nem pusztán biztonsági vagy szuverenitási megfontolások vezérlik Brüsszelben, hanem egy olyan civil-lobbiipar működése, amely ugyanazokkal a szereplőkkel, ugyanazzal a pénzzel dolgozik Ukrajnában és Magyarországon is. A cikk szerint ezért:

Az az igazi kérdés, hogy kik írják a háttérben Európa politikai forgatókönyvét és mi ebből a magyar szuverenitás ára”.

 

 

