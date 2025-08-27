Budapesti buszbotrány: 800 járművet vizsgálnak át, már most rémisztő az eredmény

Tájékoztatást kért a budapesti Fidesz frakcióvezetője Sára Botond főispántól, hogy a már megkezdett és sokkoló eredményű buszellenőrzést mikor és hogyan folytatják tovább – írta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán szerdán.

Lángoló busz Budapesten Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra közölte: szúrópróbaszerű buszellenőrzést végeztek Budapesten, amelynek eredménye sokkoló volt. Az ellenőrzött járművek 78 százalékánál találtak valamilyen problémát. 22 százalékuk pedig teljesen alkalmatlan arra, hogy biztonságosan szállítson utasokat.

A politikus szerint ez elfogadhatatlan helyzet, és Budapest nem válhat a „lángoló buszok fővárosává”.

800 buszt vizsgálnak át Budapesten

Tájékoztatása szerint a közel 1000 darabos budapesti buszflottából mintegy 800 forgalomban lévő járművet fog a kormányhivatal tüzetesen ellenőrizni. A folyamat már ma este megkezdődik, és várhatóan októberre érnek a végére.

A fideszes politikus azt is kérte Sára Botond főispántól, hogy a vizsgálat eredményeiről heti rendszerességgel adjon tájékoztatást, mert – mint fogalmazott – „a budapestiek biztonsága az első”.

Zéró tolerancia

Szentkirályi Alexandra szerint a jelenlegi fővárosi vezetés hanyagsága miatt alakult ki a veszélyes helyzet.

Ebből nem engedünk, zéró toleranciát mutatunk a városvezetés hanyagságával szemben. Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban!

– hangsúlyozta zárásként.