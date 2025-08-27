Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban, rengeteg a sérült – videó

Karácsony Gergely

Budapesti buszbotrány: 800 járművet vizsgálnak át, már most rémisztő az eredmény

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandra tájékoztatott: tarthatatlan állapotok uralkodnak a fővárosi buszflottánál. A szúrópróbaszerű ellenőrzés során kiderült, hogy az autóbuszok közel nyolcvan százalékánál találtak hibát, 22 százalékuk pedig egyenesen alkalmatlan utasszállításra. A fideszes politikus zéró toleranciát hirdetett Karácsony Gergely városvezetésének hanyagságával szemben, miközben a kormányhivatal 800 járművet vizsgál át októberig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsony GergelybuszbotránySzentkirályi Alexandra

Tájékoztatást kért a budapesti Fidesz frakcióvezetője Sára Botond főispántól, hogy a már megkezdett és sokkoló eredményű buszellenőrzést mikor és hogyan folytatják tovább – írta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán szerdán.

budapest, a lángoló busz Forrás: Facebook
Lángoló busz Budapesten Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra közölte: szúrópróbaszerű buszellenőrzést végeztek Budapesten, amelynek eredménye sokkoló volt. Az ellenőrzött járművek 78 százalékánál találtak valamilyen problémát. 22 százalékuk pedig teljesen alkalmatlan arra, hogy biztonságosan szállítson utasokat.

A politikus szerint ez elfogadhatatlan helyzet, és Budapest nem válhat a „lángoló buszok fővárosává”.

 

800 buszt vizsgálnak át Budapesten

Tájékoztatása szerint a közel 1000 darabos budapesti buszflottából mintegy 800 forgalomban lévő járművet fog a kormányhivatal tüzetesen ellenőrizni. A folyamat már ma este megkezdődik, és várhatóan októberre érnek a végére.

A fideszes politikus azt is kérte Sára Botond főispántól, hogy a vizsgálat eredményeiről heti rendszerességgel adjon tájékoztatást, mert – mint fogalmazott – „a budapestiek biztonsága az első”.

 

Zéró tolerancia

Szentkirályi Alexandra szerint a jelenlegi fővárosi vezetés hanyagsága miatt alakult ki a veszélyes helyzet.

Ebből nem engedünk, zéró toleranciát mutatunk a városvezetés hanyagságával szemben. Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban!

– hangsúlyozta zárásként.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!