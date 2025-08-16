Budapesti Digitális Polgári Kör: közösen vitatják meg Budapest legégetőbb kérdéseit

Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésben köszönte meg, hogy a Budapesti DPK alapító tagjai elfogadták a felkérését, és segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét!
Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.
Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja.
Dr. Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója.
Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár.
Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.
Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember.
Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó.
Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere.
Tibolya Péter – öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.
Most rajtatok a sor – hívjátok meg ismerőseiteket is, és regisztráljatok a dpkor.hu oldalon!
– zárta bejegyzését a budapesti Fidesz frakcióvezetője.