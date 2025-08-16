Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Budapesti DPK

Budapesti Digitális Polgári Kör: közösen vitatják meg Budapest legégetőbb kérdéseit

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében köszönte meg az alapítói felkérést elfogadóknak, hogy segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit. Megalakult a Budapesti DPK.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapesti DPKSzentkirályi AlexandraBudapestagglomeráció

Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésben köszönte meg, hogy a Budapesti DPK alapító tagjai elfogadták a felkérését, és segítenek közösen megvitatni Budapest legégetőbb kérdéseit, valamint kitalálni a főváros jövőjét!

A Budapesti DPK alapító tagjai
A Budapesti DPK alapító tagjai
Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra 

A Budapesti DPK alapító tagjai

Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.

Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja.

Dr. Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója.

Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár.

Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember.

Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó.

Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere.

Tibolya Péter – öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.

Most rajtatok a sor – hívjátok meg ismerőseiteket is, és regisztráljatok a dpkor.hu oldalon!

– zárta bejegyzését a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!