Budapest lángvörös napja – nem lehet véletlen, hogy bő 24 óra alatt három busz égett rommá

Egy busz kigyulladása még előfordulhat, de ha 24 óra alatt három jármű is lángra kap, annak biztosan van oka – mondta Wintermantel Zsolt közlekedésmérnök, aki szerint a fővárosi buszpark elöregedése és a karbantartás hiányosságai is közrejátszhatnak a sorozatos tűzesetekben.

Nem lehet véletlen, hogy 24 óra alatt három busz is kigyulladt Budapesten Forrás: Facebook

Három busz lángolt el 24 óra alatt Budapesten – szakértő: ez nem lehet véletlen

Az elmúlt napokban szinte hihetetlen eseménysorozat zajlott Budapesten: kicsit több mint 24 óra alatt három autóbusz is kigyulladt. A tüzek mindegyike a motortérből indult, két esetben teljesen kiégett a jármű, egy alkalommal pedig a sofőr tudta megfékezni a lángokat. Bár senki nem sérült meg, az anyagi kár jelentős.

A Borsnak nyilatkozó Wintermantel Zsolt kiemelte:

statisztikailag gyakorlatilag lehetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt három komoly tűzeset történjen, így a véletlen kizárható.

A szakértő szerint az egyik legvalószínűbb magyarázat, hogy elmaradt a karbantartás, például a motormosás, ami a régi járműveknél különösen fontos lenne.

A kiégett buszok közül kettő 24 éves Mercedes Citaro volt, ami kétszeresen is túl van a tervezett élettartamán. Wintermantel emlékeztetett:

Tarlós István főpolgármestersége idején sikerült megfiatalítani a flottát, ám az elmúlt években a csere folyamata megtorpant, így a járművek rohamosan öregszenek.

A Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali vizsgálatot rendelt el a kigyulladt buszok ügyében, a BKK pedig teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést indított az összes járművön. A vizsgálatok a járművek műszaki állapotára, a telephelyekre, a berendezésekre és a karbantartási folyamatokra is kiterjednek.

