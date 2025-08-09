Az Ellenpont cikke részletesen bemutatja Ceber Roland Ivanovics kárpátaljai katonai vezető és Magyar Péter kapcsolatát, valamint azokat a körülményeket, amelyek a szerző szerint kényes politikai és titkosszolgálati összefonódásokat mutatnak.
Ceber Zelenszkij párttársa, aki 2024 júliusában Kijevben találkozott Magyar Péterrel. Nem ez volt az első alkalom, hogy támogatta a politikust: korábban nyíltan kiállt mellette, kommunikációjában rendszeresen megosztotta a Tisza Párt eredményeit és állásfoglalásait. A sajtó szerint Cebert már 2023 őszén kiutasították Magyarországról, és valószínűleg beutazási tilalom is érvényben van vele szemben.
A róla megjelent információk szerint Ceber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit képviseli, a közösségi médiában – főként ukrán nyelven – rendszeresen terjeszt propagandát, ami egyaránt támogatja a Zelenszkij-féle politikát és a Tisza Párt kommunikációját.
Érdekesség, hogy több forrás is állítja: négy útlevéllel rendelkezik, ami civil szereplőként szokatlan, főként egy katonai tanácsadó esetében.
2024. május 8-án Magyar Péter közzétett egy hangfelvételt, amely szerinte leleplező erejű, és amelyben a magyar kormányt úgy állította be, mintha támadó háborúra készülne. Később kiderült, hogy az idézett mondatok 2023-ban nyilvános fórumokon is elhangzottak, és eredeti kontextusukban teljesen összhangban voltak a kormány hivatalos kommunikációjával.
Másnap, május 9-én reggel a sajtóban megjelent a hír, hogy Ukrajnában magyar kémeket fogtak el. Alig három órával később Ceber már reagált a közösségi oldalán, és egyértelműen összekapcsolta a Magyar Péter-féle szivárogtatást az állítólagos kémbotrány ügyével. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert
Ceber a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjének tanácsadója – vagyis annak az egységnek a magas beosztású tagja, amely a feltételezett kémtámadás célpontja volt.
A cikk rámutat, hogy a Tisza Párt és vezetője szoros kapcsolatban állhat egy olyan ukrán katonai vezetővel, akinek nemcsak titkosszolgálati kötődései, hanem nemzetközi politikai kapcsolatai is vannak – többek között ismert amerikai demokrata politikusokkal.
Magyar Péter ukrán ismerőse tehát feltehetően nemcsak az ukrán titkosszolgálatokkal, hanem amerikai demokrata, globalista vezetőkkel is kapcsolatban állhat. Háttérkapcsolatai között ugyanis olyan meghatározó demokrata politikusok és közszereplők szerepelnek, mint a Zelenszkijt és a háborút támogató David Petraeus, illetve Ron Wyden demokrata szenátor.
