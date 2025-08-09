Friss információk az ukrán kémről – Ceber Roland, Magyar Péter „testvére”

Az Ellenpont cikke részletesen bemutatja Ceber Roland Ivanovics kárpátaljai katonai vezető és Magyar Péter kapcsolatát, valamint azokat a körülményeket, amelyek a szerző szerint kényes politikai és titkosszolgálati összefonódásokat mutatnak.

Magyar Péter korábban nyílt támogatást kapott Kárpátalja egyik magas rangú katonai vezetőjétől, Ceber Roland Ivanovicstól (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

Ceber Zelenszkij párttársa, aki 2024 júliusában Kijevben találkozott Magyar Péterrel. Nem ez volt az első alkalom, hogy támogatta a politikust: korábban nyíltan kiállt mellette, kommunikációjában rendszeresen megosztotta a Tisza Párt eredményeit és állásfoglalásait. A sajtó szerint Cebert már 2023 őszén kiutasították Magyarországról, és valószínűleg beutazási tilalom is érvényben van vele szemben.

A róla megjelent információk szerint Ceber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit képviseli, a közösségi médiában – főként ukrán nyelven – rendszeresen terjeszt propagandát, ami egyaránt támogatja a Zelenszkij-féle politikát és a Tisza Párt kommunikációját.

Érdekesség, hogy több forrás is állítja: négy útlevéllel rendelkezik, ami civil szereplőként szokatlan, főként egy katonai tanácsadó esetében.

Ceber Roland és a titkosszolgálati szálak

2024. május 8-án Magyar Péter közzétett egy hangfelvételt, amely szerinte leleplező erejű, és amelyben a magyar kormányt úgy állította be, mintha támadó háborúra készülne. Később kiderült, hogy az idézett mondatok 2023-ban nyilvános fórumokon is elhangzottak, és eredeti kontextusukban teljesen összhangban voltak a kormány hivatalos kommunikációjával.

Másnap, május 9-én reggel a sajtóban megjelent a hír, hogy Ukrajnában magyar kémeket fogtak el. Alig három órával később Ceber már reagált a közösségi oldalán, és egyértelműen összekapcsolta a Magyar Péter-féle szivárogtatást az állítólagos kémbotrány ügyével. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert

Ceber a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjének tanácsadója – vagyis annak az egységnek a magas beosztású tagja, amely a feltételezett kémtámadás célpontja volt.

A cikk rámutat, hogy a Tisza Párt és vezetője szoros kapcsolatban állhat egy olyan ukrán katonai vezetővel, akinek nemcsak titkosszolgálati kötődései, hanem nemzetközi politikai kapcsolatai is vannak – többek között ismert amerikai demokrata politikusokkal.