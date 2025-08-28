Koncz Zsófia: A Tisza Párt adótervei súlyos pénzügyi terhet jelentenek a családoknak

A Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzeléseivel a családok akár több százezer forinttal járnának rosszabbul – jelentette ki Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, amikor tanszercsomagokat adott át egyszülős családok gyermekeinek.

A Tisza Párt adótervei súlyos következményekkel járnának a családokra nézve. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára. Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A kormány a családok mellett

Az államtitkár hangsúlyozta: a nemzeti kormány továbbra is támogatja a magyar családokat, külön figyelmet fordítva azokra, ahol egy szülő neveli a gyermeket. Koncz Zsófia kiemelte az elmúlt évek eredményeit a gyermektartásdíj, az árvaellátás és a bölcsődei térítési díjak terén, valamint a családi adókedvezmény duplázását és az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességének kiterjesztését.

A Tisza Párt tervei „tragédiát” jelentenek

Az államtitkár „igazi tragédiának” nevezte a Tisza Párt adóügyi elképzeléseit, mondván, hogy ezek súlyos pénzügyi terhet rónának minden családra, különösen az egyszülősökre. Hozzátette: a többkulcsos adórendszer mindenkit hátrányosan érintene, ezért a magyar családok a nemzeti kormányra számíthatnak, amely egyértelműen az adócsökkentés mellett áll.

Folyamatban lévő családtámogatások

Koncz Zsófia emlékeztetett arra, hogy az állami családtámogatási rendszer sokrétű: 1,2 millió gyermek kap ingyen tankönyvet, 600 ezer gyermek pedig ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesül. Az előző tanévben 140 milliárd forintot fordított a költségvetés e célokra, szemben a 2010-es 30 milliárddal.

Kiemelt jövőbeli ráfordítások

Az államtitkár szerint a jövő évi költségvetés a GDP öt százalékát fordítja a családok támogatására, ami nemzetközi szinten is egyedülálló, és 4802 milliárd forintos ráfordítást jelent. Ez az összeg ötszöröse a 2010-es kiadásoknak, egyértelműen jelezve a kormány elkötelezettségét a magyar családok mellett.