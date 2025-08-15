Hírlevél

Ukrajna

Csalódott a magyar kormány, sokkal többet vár a halálos kényszersorozás ügyében

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
„Az Ukrán Védelmi Minisztérium közölte, hogy nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén. Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet, közölték, hogy nem verték agyon” – jelentette be a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kényszersorozás során agyonvert kárpátaljai magyar férfi esetének kivizsgálására reagálva.
UkrajnaSebestyén JózsefvizsgálatkényszersorozásMenczer Tamás

Az ukrán Védelmi Minisztérium kölése szerint nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás pénteki Facebook-bejegyzésében. A kommunikációs igazgató felhívja a figyelmet: az ukrán hatóságok, amelyek tagjai „gyakorlatilag agyonverték Sebestyén Józsefet, azt közölték, hogy nem verték agyon.

Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak? 

Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését” – szögezte le Menczer Tamás.

 

 

