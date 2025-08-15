Csalódott a magyar kormány, sokkal többet vár a halálos kényszersorozás ügyében

Az ukrán Védelmi Minisztérium kölése szerint nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás pénteki Facebook-bejegyzésében. A kommunikációs igazgató felhívja a figyelmet: az ukrán hatóságok, amelyek tagjai „gyakorlatilag agyonverték Sebestyén Józsefet, azt közölték, hogy nem verték agyon.”

Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak?

Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését” – szögezte le Menczer Tamás.