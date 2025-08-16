Hírlevél

Szájer József

Demokráciaszivattyú lett az Európai Unióból

Szájer József az Európai Unió hatalomgyakorlásáról, annak a tagállamokra kivetülő hatásairól, a tagállamok cselekvésképtelenségéről és a jövőbe mutató Patrióta-frakció lehetséges megoldási alternatívájáról értekezik. A demokráciaszivattyú során a nemzeti többségnek korlátozott befolyása marad, a demokrácia csökkenését, megsemmisítését tapasztalhatjuk – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Az Európai Unió megszületése óta nem demokratikus szervezet. Az alapítók elegendőnek tartották, hogy demokratikus országok és azok kétségbevonhatatlan felhatalmazással bíró kormányai működtetik azt. Ez a közösségi konstrukció közben egyre több tagállami hatáskört gyakorolt, és elkezdett versengeni az alapító országokkal. Hamar előjött az eredetileg bekódolt demokráciahiány, amit azóta sem képes az unió kezelni – írja Szájer József a szombati Magyar Nemzet hasábjain. Demokráciaszivattyú lett az Európai Unióból.

Ursula von der Leyen, a demokráciaszivattyú élén, Press point of President of the European Commission URSULA VON DER LEYEN and Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS on the 18th package of sanctions against Russia in the Berlaymont the headquarters of the European Commission an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 10th of June 2025. They began by expressing their dismay at an attack in Gaza which caused the death of children and then announced new sanctions against Russia in response to the war in Ukraine targeting the energy and banking sectors which include bans on transactions for the Nord Stream gas pipeline and a reduction in the ceiling on the price of oil and restrictions on exports of critical technologies in order to force Russia to accept a ceasefire and to enter into peace negotiations. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Ursula von der Leyen, a demokráciaszivattyú élén
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Szájer József

  • az Európai unió hatalomgyakorlásáról,
  • annak a tagállamokra kivetülő hatásairól,
  • a tagállamok cselekvésképtelenségéről
  • és a jövőbe mutató Patrióta frakció lehetséges megoldási alternatívájáról

értekezik.

Az uralmi helyzetüket a néptől féltő politikai elitek milyen sokféle módszert kitaláltak már, hogy megakadályozzák a többségi akarat érvényesülését, hogy fékezzék a nekik nem tetsző politikai erők hatalomra jutását, létrejöttét – fogalmaz, majd megállapítja:

A listán, ahol az elitek nép elleni totális háborújának az eszközei szerepelnek,

az elsők között kell említeni az Európai Uniót, hiszen a fontos döntések kivétele a tagországok belső alkotmányos rendszeréből, és áttételük egy olyan szintre, ahol a nemzeti többségnek korlátozott befolyása marad, a demokrácia csökkenését, megsemmisítését jelenti. 

A demokrá­ciát egyszerűen elszivattyúzzák a nemzetektől, az új, az uniós szinten nem keletkezik demokrácia, tagországi szinten pedig elolvad, megszűnik. Azonban ennek a fonákja is látható, a bizottság és a parlament beszélnek és méltatlankodnak folyton arról, hogy az önfejű, önző és együttműködésre képtelen tagországi vezetések akadályozzák a közös cselekvést.

De nem csak hatásköri problémát láthatunk.

A közösség is és a tagok is egyre sűrűbben vallanak kudarcot. Gyakran működés- és cselekvésképtelenek.

A sok tilalom és önkorlátozás megfosztja őket problémamegoldó képességüktől

– hangsúlyozza Szájer.

Mi gyakorlatias és két lábbal a földön álló magyarok, az európai polgárok józan részével együtt egyre gyakrabban érezzük úgy, hogy a többiek megbolondultak.

Még mindig a migrációt erőltetik, a marginális, már Amerikában is lejárt szavatosságú woke-ideo­lógiát tolják, a gyilkos vírus ellen pedig vakcina helyett verbálisan próbálnak harcolni

– teszi hozzá, majd a velünk szemben alkalmazott hatalomgyakorlással kapcsolatban megjegyzi:

Ideologikus megfontolásokból elvágnak minket a versenyképességünket garantáló, olcsó energiá­tól, vagy amikor felélik előre a jövő nemzedék erőforrásait azzal, hogy újabb adósságokba verik a közösséget – például egy megnyerhetetlen háború kitartó, kontroll nélküli finanszírozásával."

A demokráciaszivattyú ellenére van kiút

Sokasodnak és erősödnek Európa-szerte a patrióta erők – Magyarország nemzeti szuverenitást erősítő kormánya pedig nagy és inspiráló kivétel.

A demokráciaszivattyú kifinomult európai módszere – Magyarország esetét leszámítva – eddig olyan jól működött, hogy egyre gyakrabban alkalmazzák a populista, patrió­ta erőkkel szemben. Nem csupán olyan, a tagországok polgárainak többségi döntését, választójogát lekicsinylő, ízléstelen bürokrata kijelentésekre gondolok, amikor üzennek egy nemzeti parlamenti választás előtt a népnek, hogy döntsenek bárhogy, nekik vannak eszközeik, hogy a rakoncátlankodó kormányokat visszaállítsák a tornasorba.

Amelyek nem esnek a nekik tetsző körbe, mint a patrióták csoportja, azokat az uralkodó pártok megfosztják bizottsági tisztségeiktől, a számarányuk szerint nekik járó posztoktól.

Amire a „jogállamot tipró” Magyarországon 1990 óta nem volt példa, Strasbourgban mindennapi gyakorlat. 

A legutóbbi strasbourgi uralmi arrogancia célpontja a tavaly létrejött Patrióta-frakció. A parlament bürokratái szerint nekik kellene felelni egy olyan múltbeli, már megszűnt képviselőcsoport tevékenységéért, amelyhez jogi értelemben nincs semmi köze. 

Ma a főáram éppen arra szövetkezik, hogy a szuverenista erőket kiszorítsa a politikából – mind nemzeti, mind európai szinten.

Ideje újraszabni az európai demokráciát és az uniót. Azt a nemzeti demokráciák demokráciájaként kell újra fölépíteni. Az alapoktól kell kezdeni!

– zárja írását Szájer József. A teljes írást ide kattintva olvashatják.

 

