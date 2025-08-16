Az Európai Unió megszületése óta nem demokratikus szervezet. Az alapítók elegendőnek tartották, hogy demokratikus országok és azok kétségbevonhatatlan felhatalmazással bíró kormányai működtetik azt. Ez a közösségi konstrukció közben egyre több tagállami hatáskört gyakorolt, és elkezdett versengeni az alapító országokkal. Hamar előjött az eredetileg bekódolt demokráciahiány, amit azóta sem képes az unió kezelni – írja Szájer József a szombati Magyar Nemzet hasábjain. Demokráciaszivattyú lett az Európai Unióból.
Szájer József
értekezik.
Az uralmi helyzetüket a néptől féltő politikai elitek milyen sokféle módszert kitaláltak már, hogy megakadályozzák a többségi akarat érvényesülését, hogy fékezzék a nekik nem tetsző politikai erők hatalomra jutását, létrejöttét – fogalmaz, majd megállapítja:
A listán, ahol az elitek nép elleni totális háborújának az eszközei szerepelnek,
az elsők között kell említeni az Európai Uniót, hiszen a fontos döntések kivétele a tagországok belső alkotmányos rendszeréből, és áttételük egy olyan szintre, ahol a nemzeti többségnek korlátozott befolyása marad, a demokrácia csökkenését, megsemmisítését jelenti.
A demokráciát egyszerűen elszivattyúzzák a nemzetektől, az új, az uniós szinten nem keletkezik demokrácia, tagországi szinten pedig elolvad, megszűnik. Azonban ennek a fonákja is látható, a bizottság és a parlament beszélnek és méltatlankodnak folyton arról, hogy az önfejű, önző és együttműködésre képtelen tagországi vezetések akadályozzák a közös cselekvést.
De nem csak hatásköri problémát láthatunk.
A közösség is és a tagok is egyre sűrűbben vallanak kudarcot. Gyakran működés- és cselekvésképtelenek.
A sok tilalom és önkorlátozás megfosztja őket problémamegoldó képességüktől
– hangsúlyozza Szájer.
Mi gyakorlatias és két lábbal a földön álló magyarok, az európai polgárok józan részével együtt egyre gyakrabban érezzük úgy, hogy a többiek megbolondultak.
Még mindig a migrációt erőltetik, a marginális, már Amerikában is lejárt szavatosságú woke-ideológiát tolják, a gyilkos vírus ellen pedig vakcina helyett verbálisan próbálnak harcolni
– teszi hozzá, majd a velünk szemben alkalmazott hatalomgyakorlással kapcsolatban megjegyzi:
Ideologikus megfontolásokból elvágnak minket a versenyképességünket garantáló, olcsó energiától, vagy amikor felélik előre a jövő nemzedék erőforrásait azzal, hogy újabb adósságokba verik a közösséget – például egy megnyerhetetlen háború kitartó, kontroll nélküli finanszírozásával."
Sokasodnak és erősödnek Európa-szerte a patrióta erők – Magyarország nemzeti szuverenitást erősítő kormánya pedig nagy és inspiráló kivétel.
A demokráciaszivattyú kifinomult európai módszere – Magyarország esetét leszámítva – eddig olyan jól működött, hogy egyre gyakrabban alkalmazzák a populista, patrióta erőkkel szemben. Nem csupán olyan, a tagországok polgárainak többségi döntését, választójogát lekicsinylő, ízléstelen bürokrata kijelentésekre gondolok, amikor üzennek egy nemzeti parlamenti választás előtt a népnek, hogy döntsenek bárhogy, nekik vannak eszközeik, hogy a rakoncátlankodó kormányokat visszaállítsák a tornasorba.
Amelyek nem esnek a nekik tetsző körbe, mint a patrióták csoportja, azokat az uralkodó pártok megfosztják bizottsági tisztségeiktől, a számarányuk szerint nekik járó posztoktól.
Amire a „jogállamot tipró” Magyarországon 1990 óta nem volt példa, Strasbourgban mindennapi gyakorlat.
A legutóbbi strasbourgi uralmi arrogancia célpontja a tavaly létrejött Patrióta-frakció. A parlament bürokratái szerint nekik kellene felelni egy olyan múltbeli, már megszűnt képviselőcsoport tevékenységéért, amelyhez jogi értelemben nincs semmi köze.
Ma a főáram éppen arra szövetkezik, hogy a szuverenista erőket kiszorítsa a politikából – mind nemzeti, mind európai szinten.
Ideje újraszabni az európai demokráciát és az uniót. Azt a nemzeti demokráciák demokráciájaként kell újra fölépíteni. Az alapoktól kell kezdeni!
– zárja írását Szájer József.