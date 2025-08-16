Az Európai Unió megszületése óta nem demokratikus szervezet. Az alapítók elegendőnek tartották, hogy demokratikus országok és azok kétségbevonhatatlan felhatalmazással bíró kormányai működtetik azt. Ez a közösségi konstrukció közben egyre több tagállami hatáskört gyakorolt, és elkezdett versengeni az alapító országokkal. Hamar előjött az eredetileg bekódolt demokráciahiány, amit azóta sem képes az unió kezelni – írja Szájer József a szombati Magyar Nemzet hasábjain. Demokráciaszivattyú lett az Európai Unióból.

Szájer József

az Európai unió hatalomgyakorlásáról,

annak a tagállamokra kivetülő hatásairól,

a tagállamok cselekvésképtelenségéről

és a jövőbe mutató Patrióta frakció lehetséges megoldási alternatívájáról

értekezik.

Az uralmi helyzetüket a néptől féltő politikai elitek milyen sokféle módszert kitaláltak már, hogy megakadályozzák a többségi akarat érvényesülését, hogy fékezzék a nekik nem tetsző politikai erők hatalomra jutását, létrejöttét – fogalmaz, majd megállapítja:

A listán, ahol az elitek nép elleni totális háborújának az eszközei szerepelnek,

az elsők között kell említeni az Európai Uniót, hiszen a fontos döntések kivétele a tagországok belső alkotmányos rendszeréből, és áttételük egy olyan szintre, ahol a nemzeti többségnek korlátozott befolyása marad, a demokrácia csökkenését, megsemmisítését jelenti.

A demokrá­ciát egyszerűen elszivattyúzzák a nemzetektől, az új, az uniós szinten nem keletkezik demokrácia, tagországi szinten pedig elolvad, megszűnik. Azonban ennek a fonákja is látható, a bizottság és a parlament beszélnek és méltatlankodnak folyton arról, hogy az önfejű, önző és együttműködésre képtelen tagországi vezetések akadályozzák a közös cselekvést.

De nem csak hatásköri problémát láthatunk.

A közösség is és a tagok is egyre sűrűbben vallanak kudarcot. Gyakran működés- és cselekvésképtelenek.

A sok tilalom és önkorlátozás megfosztja őket problémamegoldó képességüktől

– hangsúlyozza Szájer.

Mi gyakorlatias és két lábbal a földön álló magyarok, az európai polgárok józan részével együtt egyre gyakrabban érezzük úgy, hogy a többiek megbolondultak.

Még mindig a migrációt erőltetik, a marginális, már Amerikában is lejárt szavatosságú woke-ideo­lógiát tolják, a gyilkos vírus ellen pedig vakcina helyett verbálisan próbálnak harcolni

– teszi hozzá, majd a velünk szemben alkalmazott hatalomgyakorlással kapcsolatban megjegyzi:

Ideologikus megfontolásokból elvágnak minket a versenyképességünket garantáló, olcsó energiá­tól, vagy amikor felélik előre a jövő nemzedék erőforrásait azzal, hogy újabb adósságokba verik a közösséget – például egy megnyerhetetlen háború kitartó, kontroll nélküli finanszírozásával."

A demokráciaszivattyú ellenére van kiút

Sokasodnak és erősödnek Európa-szerte a patrióta erők – Magyarország nemzeti szuverenitást erősítő kormánya pedig nagy és inspiráló kivétel.