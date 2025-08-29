Hírlevél

jogosítvány

Vigyázat, mazsolák! – diákok ezrei szereztek jogsit állami támogatással

Már csaknem ezer diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt – közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pénteken a Pest vármegyei Zsámbékon. A kormány 2024 szeptemberétől biztosította, hogy a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető volt az ingyenes KRESZ- és egészségügyi tanfolyam.
jogosítványkresz-vizsgaelsősegélyközépiskolás

Ezzel a lehetőséggel 18 ezer diák élt, közülük augusztus végéig 5700-an eredményesen lezárták a két tanfolyamot – mondta az államtitkár. Hozzátette: mivel a tanfolyamok lezárására 12 hónap áll rendelkezésre, a többieknek is van még idejük erre.

Maruzsa Zoltán arról is beszélt, hogy 

a már levizsgázott 5700 fiatal közül mintegy 4000-en kezdték meg a gyakorlati vezetési órákat, és közülük körülbelül ezren már meg is szerezték a jogosítványt.

Az államtitkár kiemelte, a most kezdődő tanévben fontos változás lesz, hogy 

már nemcsak a végzős középiskolások végezhetik el a KRÉTA-rendszeren keresztül a két tanfolyamot, 

hanem 16 éves kortól mindenki számára nyitva áll ez a lehetőség. Ezt azért biztosítják, mert bizonyos okok miatt vannak olyan diákok, akik nem 18 éves korukban fejezik be a középiskolát – fűzte hozzá.

 

