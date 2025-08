Zajlik a digitális honfoglalás, Orbán Viktor bemutatta az első 25 DPK vezetőjét

Orbán Viktor közösségi média bejegyzésében elmondta, a digitális honfoglalás megkezdődött.

Orbán Viktor: A digitális honfoglalás megkezdődött

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Az egyes számú digitális polgári kör megalapítása óta valóságos online forradalom zajlik Magyarországon.

Megkezdődött a digitális honfoglalás, már 55 ezer tagunk van. Több mint ezer digitális polgári kör alakítására irányuló kérelem is beérkezett hozzánk.

A pályázatok folyamatos elbírálás és bejegyzés alatt állnak."

„Az első 25 digitális polgári kört már be is jegyeztük, a többiek is jó úton vannak, te se maradj ki a digitális nemzeti honfoglalásból. Csatlakozzatok, minden információt megtaláltok kommentben.”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Digitális Polgári Kör honlapján az első 25 Digitális Polgári Kör megtalálható, a mottó hangsúlyozza:

Arra szövetkezünk, hogy megvédjük kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is. A mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Élj a Kárpát-medence bármely szegletében, közöttünk te is alakíthatod a magyarság sorsát.

Az első 25 Digitális Polgári Kör és vezetőik: