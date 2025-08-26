Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Dömötör Csaba

Újra kopogtat a Bajnai-korszak a Tisza adóterveivel

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Halljátok ti is? Újra kopogtat a Bajnai-korszak” – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba, aki szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetének belső dokumentuma vaskos adóemelést tartalmaz. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a mostani 15 százalékos kulcs mellé egy 22 és egy 33 százalékos személyi jövedelemadó-sáv is belépne, így „már az átlagbér is 22 százalékkal adózna a mostani 15 helyett”. Dömötör szerint ez egyértelműen mindenkit rosszabbul érintene: „Mindenki kiszámolhatja, hogy mennyivel járna rosszabbul. Jobban pedig senki nem járna.” A politikus ironikusan hozzátette: csak egyetlen mondat hiányzik a dokumentumból, mégpedig a klasszikus – „Nem kell félni, nem fog fájni.” Végül feltette a kérdést: „Már csak egyetlen kérdés maradt hátra, az, hogy Magyar Péter hogy próbálja majd az egészet letagadni.”
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dömötör CsabaTisza Pártadóemelés

„Halljátok ti is? Újra kopogtat a Bajnai-korszak” – kezdte bejegyzését közösségi oldalán Dömötör Csaba, aki szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső dokumentuma vaskos adóemelési terveket tartalmaz. Az Index szerint kiszivárgott tiszás dokumentumok értelmében a mostani 15 százalékos személyi jövedelemadó mellé belépne egy 22 és egy 33 százalékos kulcs is, ami súlyosan érintené a dolgozó embereket.

Dömötör
Dömötör Csaba. Fotó: Katona Tibor / MTI

Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt mindenkit rosszabb helyzetbe hozna

Dömötör úgy fogalmazott: „Már az átlagbér is 22 százalékkal adózna a mostani 15 helyett. Mindenki kiszámolhatja, hogy mennyivel járna rosszabbul. Jobban pedig senki nem járna.”

A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt tervei emlékeztetnek a korábbi baloldali megszorításokra. Ironikusan hozzátette:

Egyetlen mondat hiányzik csak az anyagból, mégpedig a klasszikus: Nem kell félni, nem fog fájni.”

Bejegyzésében Dömötör arra is utalt, hogy a Tisza vezetője, Magyar Péter várhatóan tagadni próbálja majd a tervezetet: „Már csak egyetlen kérdés maradt hátra, az, hogy Magyar Péter hogy próbálja majd az egészet letagadni.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!