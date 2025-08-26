Újra kopogtat a Bajnai-korszak a Tisza adóterveivel

„Halljátok ti is? Újra kopogtat a Bajnai-korszak” – kezdte bejegyzését közösségi oldalán Dömötör Csaba, aki szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső dokumentuma vaskos adóemelési terveket tartalmaz. Az Index szerint kiszivárgott tiszás dokumentumok értelmében a mostani 15 százalékos személyi jövedelemadó mellé belépne egy 22 és egy 33 százalékos kulcs is, ami súlyosan érintené a dolgozó embereket.

Dömötör Csaba. Fotó: Katona Tibor / MTI

Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt mindenkit rosszabb helyzetbe hozna

Dömötör úgy fogalmazott: „Már az átlagbér is 22 százalékkal adózna a mostani 15 helyett. Mindenki kiszámolhatja, hogy mennyivel járna rosszabbul. Jobban pedig senki nem járna.”

A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt tervei emlékeztetnek a korábbi baloldali megszorításokra. Ironikusan hozzátette:

Egyetlen mondat hiányzik csak az anyagból, mégpedig a klasszikus: Nem kell félni, nem fog fájni.”

Bejegyzésében Dömötör arra is utalt, hogy a Tisza vezetője, Magyar Péter várhatóan tagadni próbálja majd a tervezetet: „Már csak egyetlen kérdés maradt hátra, az, hogy Magyar Péter hogy próbálja majd az egészet letagadni.”